ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 25 октября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 08.10.2024 г. до 16:00 ч 21.10.2024 г.

Определение участников 24.10.2024 г.

Торги состоятся 25.10.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1-торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Ишин А.В.) Квартира, пл. 47,6 кв.м., к/н: 50:28:0010552:244, по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Коломийца, д. 7, кв. 36. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7 161 000,00 руб. З-к: 7 161,00 руб. Поручение № 216-Г.

2. (Должник Мкртчян А.М.) Квартира пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:20:0010112:4255, адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, корп 2, апартамент 43. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6220000 руб. З-к:6220 руб. Поручение №209

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № телефона 8-912-318-36-02 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.