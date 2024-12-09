ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 26 декабря

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 10.12.24 до 16:00ч 23.12.24.



Определение участников 25.12.24.



Торги состоятся 26.12.24 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



1-е торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Чеканова И.Н.) Квартира пл. 45.10 кв.м, к/н: 50:03:0010220:402, адрес: Московская область, г. Клин, ул. Бородинский проезд, д. 17А, кв. 124. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5221894,40 руб. З-к: 5222 руб. Поруч.255-Г.



Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 10.12.24 до 16:00ч 17.01.2025.



Определение участников 21.01.25.



Торги состоятся 22.01.25 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ):



1-е торги (не залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Балашова А.Д.) 1/2 доля квартиры, пл.62,9 кв.м., к/н: 50:55:0000000:40261, адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Подольская, д. 14, кв. 129. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 2 чел-к (в том числе 1 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3927760 руб. З-к: 589 164руб. Поруч.257-Г.



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.