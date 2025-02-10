ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 11.02.2025 до 16:00ч 24.02.2025.



Определение участников 26.02.2025.



Торги состоятся 27.02.2025 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



Первые торги (заложенное недвижимое имущество):



1. (Должник Чеканова И.Н.) Квартира пл. 45.10 кв.м, к/н: 50:03:0010220:402, адрес: Московская область, г. Клин, ул. Бородинский проезд, д. 17А, кв. 124. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицаз и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4 438 610,24 руб. З-к: 4 439,00 руб. Поручение № 255-Г(Снижение)



2. (Должник Осин А.П.) Квартира, пл. 37,1 кв.м., к/н: 50:21:0030210:5356, адрес: Московская область, г. Видное, ЖК Бутово-Парк, д. 18, кв. 159. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:4 814 400,00 руб. З-к: 4 815,00 руб. Поручение № 272-Г(Снижение)



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.