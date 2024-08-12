ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 30 августа

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 13.08.2024 г. до 16:00 ч 27.08.2024 г.

Определение участников 29.08.2024 г.

Торги состоятся 30.08.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Калинин А.В.) Квартира, пл. 53,10 кв, м., к/н 50:13:0040338:2162, адрес: Московская область, с. Тишково, ул. Курортная, д. 26, кв. 69. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3 464 000,00 руб. З-к: 34 640,00 руб. Поручение № 1148-Г.

2. (Должник Овсянникова Т.В.) Квартира, пл. 69 кв. м., к/н 50:43:0010103:862, адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д. 12, кв. 112. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Сведения о зарег-ных лицах отсутствуют. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7 891 171,20 руб. З-к: 78 911,71 руб. Поручение № 153-Г.

3. (Должник Лихачева Т.Я.) Квартира, пл. 53,6 кв, м., к/н 50:64:0020110:934, адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27, кв. 31. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 000 000,00 руб. З-к: 60 000,00 руб. Поручение № 147-Г.

Повторные торги (заложенного недвижимого имущества):

4. (Должник Макальский Г.В.) Квартира, общ. пл. 36,5 кв. м., к/н 50:65:0000001:318, по адресу Московская область, г. Красноармейск, ул. Спортивная д. 12, кв. 7. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2 961 994,32 руб. З-к: 29 619,95 руб. Поруч-е № 109-Г (Снижение).

5. (Должник Шикерина Т.М.) Квартира, пл. 70,1 кв. м., к/н 50:15:0000000:125298, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Янтарный, ул. Кольцевая, д. 4/2, кв. 165. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 8 126 000,00 руб. З-к: 81 260,00 руб. Поручение № 121-Г (Снижение).

6. (Должник Бодрягина Е.Г.) Квартира (жил. пом.), пл. 45,50 кв. м., к/н 50:41:0000000:9920, по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Аэропортовская, д. 16, кв. 11. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 5 чел-к (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 364 350,00 руб. З-к: 53 643,50 руб. Поручение № 130-Г (Снижение).

7. (Должник Катанцев С. М.) Квартира, пл. 20,8 кв. м., к/н 50:05:0000000:39744, по адресу: Московская область, г. Сергиев Пасад, ул. Бероунская, д. 20, кв. 48. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ных лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1 576 750,00 руб. З-к: 15 767,50 руб. Поручение № 136-Г (Снижение).

8. (Должник Аверьянов Н.В.) Квартира, пл. 60,9 кв. м., к/н 50:50:0010113:984, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Смельчак, д. 14, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 318 518,52 руб. З-к: 63 185,18 руб. Поручение № 52-Г (снижение).

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.