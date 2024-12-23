ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников

Требуемый для участия в торгах пакет докум-ов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 24.12.24 до 16:00ч 15.01.25.



Определение участников 17.01.25.



Торги состоятся 20.01.25 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



2-е торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Сафаров Т.Я.) Квар-ра, пл.30,1 кв.м., к/н: 50:13:0000000:48102, адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 6, кв. 56. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач.цена:2556800р. З-к:2557р. Поруч.241-Г(Снижение)



2.(Зверев С.А.) Квартира, пл. 79 кв.м., к/н: 50:09:0070101:13646, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Клубная, д. 38а, кв. 339, Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5250280,17р. З-к: 5251р. Поруч169-Г(Снижение)



Требуемый для участия в торгах пакет докум-ов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 24.12.24 до 16:00ч 03.02.25.



Определение участников 05.02.25



Торги состоятся 06.02.25 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ):



2-е торги (не залож. недвиж. имущ.):



1.(Булгаков О.А.) 1/2 доли З/У, пл. 1000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:30:0050211:84, адрес: ИО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена:150242,60 р. З-к:22537р. Поруч.200-Г(снижение)



2.(Скребнев Д.И.) Жил. дом, пл. 282,7 кв.м., к/н: 50:34:0010205:1084. З/У, пл. 1505 кв.м., к/н: 50:34:0010205:366, адрес: МО, Коломенский p-он, с/о Хорошовский, д. Елино. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарегистр. лицах ФССП не предоставлена. Задолж. за кап. ремонт отсутствует. Нач. цена:6842902,05р. З-к:1026436р. Поруч.243-Г(снижение)



2-е торги (залож. движ. имущ.):



3.(Тумасян Л.А.) Легк. а/м. Мерседес Бенц В200, 2015 г.в., г/н К758МЕ126, VIN WDD2462431N129741, цвет серый. Б/У. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. На ответ. хранении у стороны ИП. Нач. цена:1506285р. З-к:225943р. Поруч.248-Г(снижение)



4. (Шарифов. С.Э.) Легк. а/м. ФОЛЬКСВАГЕН JETTA; 2012г.в.; г/н С783ТУ69; VIN WVWZZZ16ZDM035281; цвет — черный. Б/У. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. На ответ. хранении у стороны ИП. Нач.цена:851615р. З-к:127743р. Поруч.249-Г(снижение)



2-е торги (не залож. движ. имущ.):



5.(Земсков С.А.) А/м. ХОНДА АККОРД; 2004г.в.; г/н М010СС190; VIN: JHMCL76405С204208. Б/У. Арест: запрет на рег. действия. На ответ. хранении у стороны ИП. Нач.цена:716805р. З-к:107521р. Поруч.226-Г(снижение)



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.