ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по незаложенному арестованному недвижимому имуществу 26 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 23.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 26.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Незаложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 10% от начальной цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 736 330,00 кв.м., к/н: 50:12:0060117:18, адрес: МО, р-н Мытищинский, сп. Федоскинское, восточнее д. Новосельцево. П.190-ГКБ от 12.04.24. Собств.: ООО «ЮНИТЛЭНД». Взыск: ИФНС по г. Мытищи МО и ЮЛ. Цена: 3 772 181 850,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru,

и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.