ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 07 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 05.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 07.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:22:0060107:3136, адрес: МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, корп. 4, кв. 88. П.366-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Козлов А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 255 200,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 51,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:23807, адрес: МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 44, кв. 16. П.369-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Лындина Н.Ф. Взыск: АО «Азия-Инвест Банк». Цена: 3 564 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 67,8 кв.м., к/н: 50:22:0010105:38017, адрес: МО, г. Люберцы, мкр. Зенино, ЖК Самолет, ул. Вертолетная, д. 50, кв. 5. П.367-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Каримов М. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 7 228 800,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 65,9 кв.м., к/н: 50:22:0060703:10987, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 114. П.372-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Скрипников А.В. Взыск: ГК АСВ – КУ АО «РСБ». Цена: 5 918 400,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 28 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6190, адрес: МО, Рузский р-н, гп. Тучково, рп. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 8, кв. 68-а. П.373-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Мойлонен О.М. Взыск: ООО С3 «НИИ МЕТАЛЕР». Цена: 2 752 000,00р.

6. Кв-ра, общ.пл. 62,3 кв.м., к/н: 50:10:0040204:1626, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Лесная 1-я, д. 2, кв. 100. П.368-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Трофимов А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 6 154 400,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 81,2 кв.м., к/н: 50:14:0030503:3590, адрес: МО, Щелковский р-н, рп. Свердловский, ул. Заречная, д. 13, кв. 96. П.370-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Лихов М.Е. Взыск: ПАО ФК «Открытие». Цена: 5 902 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Земельный участок, общ.пл. 2000 кв.м., к/н: 50:24:0040404:97; Жилой дом, общ.пл. 23,3 кв.м., к/н: 50:24:0040404:357. Адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское с/п, дер. Запонорье, д. 53. П.345-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Абагян Н.Э. Взыск: Чернов И.И. Цена: 2 125 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 73,7 кв.м., к/н: 50:11:0020206:3733, адрес: МО, г. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Рождественская, д. 4, кв. 143. П.356-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Барсукова Е.А. Взыск: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». Цена: 5 019 080,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 34,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4958, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодёжный б-р, д. 10, кв. 394. П.355-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Панфилова Е.В. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 3 474 800,00 р.

4. Жил. пом., общ.пл. 156,1 кв.м., к/н: 50:21:0010122:229; Жил. пом., общ.пл. 156,1 кв.м., к/н: 50:21:0010122:230; Зем.уч., общ.пл. 300 +/-5 кв.м., к/н: 50:21:0010122:231; Зем.уч., общ.пл. 300 +/-5 кв.м., к/н: 50:21:0010122:232. Адрес: МО, г. Видное, ул. Павловская. П.353-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Бовин А.В. Взыск: Маслова Г.И. Цена: 44 412 500,00 р.

5. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 17 кв.м., к/н: 50:21:0010215:358, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 211 115,52 р.

6. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 23,8 кв.м., к/н: 50:21:0010215:373, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 279 141,62 р.

7. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 17,2 кв.м., к/н: 50:21:0010215:369, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 201 732,63 р.

8. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 25,2 кв.м., к/н: 50:21:0010215:330, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 293 596,80 р.

9. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 16,7 кв.м., к/н: 50:21:0010215:367, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 195 868,31р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.