ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ» , действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.12.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 10.01.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 14.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест недвиж имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 55 кв.м., к/н: 50:28:0060113:13560, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 14, кв. 164. П.407-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Норин И.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 684 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 37,1 кв.м., к/н: 50:08:0000000:161519, адрес: МО, Истринский р-н, Букаревский с.о., пос. Глебовской Птицефабрики, микрорайон, д.38, кв.106. П.406-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Музальков В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 212 380,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:49:0020109:1235, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78, корп. 5, кв. 18. П.412-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Солодухин А.А., Солодухина М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 446 640,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:43:0010302:306, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 15, кв. 169. П.413-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Озорнов С.Е. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 652 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 35,5 кв.м., к/н: 50:58:0070105:331, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Парковая, д. 8, кв. 8. П.411-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Митюшин Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 579 266,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.