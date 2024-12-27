ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 и 27 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 20.01.2025г. в 15 ч. 00 мин. по моск. вр.



Дата, время проведения торгов –22.01.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 55,6 кв.м., к/н: 50:15:0040302:148, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 4, кв. 387. П.400-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Митрофанов А.Ю., Митрофанова Г.Р. Взыск: ПАО «ПСБ». Цена: 5 780 000,00р.



2. Кв-ра, общ.пл. 85,4 кв.м., к/н: 50:21:0090106:8126, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д. 23, корп. 2, кв. 478. П.404-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Абдуллоева З.А. Взыск: ПАО «СОВКОМБАНК». Цена: 11 175 811,05р.



3. Кв-ра, общ.пл. 40,1 кв.м., к/н: 50:21:0010227:8080, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 3, кв. 243. П.405-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Лапина С.В. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 4 696 342,48р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 23.01.2025г. в 15 ч. 00 мин. по моск. вр.



Дата, время проведения торгов –27.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во должн. Компания с огранич. ответств. «Лидком Инвестментс Лимитед». Повтор. торги.



Поручение 349-ГКБ от 20.09.2024 г. Взыск.: ПАО Сбербанк России. Задаток 1% от нач. цены:



1. Доля в праве 112/125 на ЗУ к/н: 50:09:0060510:2903, стр. 20; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2908; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2907; Доля в праве 87/100 на ЗУ к/н: 50:09:0060510:2906; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2905; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2904; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2902; Доля в праве 112/125 на нежил. пом. к/н: 50:09:0060510:2932; Нежил. пом. к/н: 50:09:0060510:2944; Резерв. хранен. СУГ к/н: 50:09:0060510:2939; Доля в праве 87/100 на распред. подстан. к/н: 50:09:0060510:2943; ЛОС к/н: 50:09:0060510:2941; Пожар. резервуары к/н: 50:09:0060510:2942; Нежил. здание – водозаб. узел к/н: 50:09:0060510:2953; Котельная к/н: 50:09:0060510:2954; Газ-вод к/н: 50:09:0060510:2958; Компл.с высот. приключенч.; ПКЛ (от РП до РТП); РКЛ (от РТП до ТП1, ТП2, ТПЗ, ТП4); Сети и сооруж. сист. ливнев. канализ. К2; Сети противопожар. вод-вода (В2) и хоз-быт. вод-вода; Сеть хоз.-быт. канализ.; Сеть хоз.-быт. вод-вода (В1); Система подсчета посетит.; Тепловая сеть; ТП1 – оборуд.; ТП2 – оборуд.; ТПЗ – оборуд.; ТП4 – оборуд. Адрес: МО, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, микрорайон №2. Цена: 6 659 253 604,09 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.