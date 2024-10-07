ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 октября и 07 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ» , действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 18.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 22.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 73,7 кв.м., к/н: 50:11:0020206:3733, адрес: МО, г. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Рождественская, д. 4, кв. 143. П.356-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Барсукова Е.А. Взыск: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». Цена: 5 904 800,00 р.

2. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 17 кв.м., к/н: 50:21:0010215:358, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 248 371,20 р.

3. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 23,8 кв.м., к/н: 50:21:0010215:373, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 328 401,90 р.

4. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 17,2 кв.м., к/н: 50:21:0010215:369, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 237 332,50 р.

5. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 25,2 кв.м., к/н: 50:21:0010215:330, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 345 408,00 р.

6. Нежил. пом. – подвал, общ.пл. 16,7 кв.м., к/н: 50:21:0010215:367, адрес: МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8. П.352-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Ступников Е.С. Взыск: Сапегина О.Н. Цена: 230 433,30 р.

7. Жил. пом., общ.пл. 156,1 кв.м., к/н: 50:21:0010122:229; Жил. пом., общ.пл. 156,1 кв.м., к/н: 50:21:0010122:230; Зем.уч., общ.пл. 300 +/-5 кв.м., к/н: 50:21:0010122:231; Зем.уч., общ.пл. 300 +/-5 кв.м., к/н: 50:21:0010122:232. Адрес: МО, г. Видное, ул. Павловская. П.353-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Бовин А.В. Взыск: Маслова Г.И. Цена: 52 250 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 34,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4958, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодёжный б-р, д. 10, кв. 394. П.355-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Панфилова Е.В. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 4 088 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:20:0090507:2876, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 16, кв. 28. П.354-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Тимошенко Е.А. Взыск: ПАО «Росбанк». Цена: 3 097 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 89,7 кв.м.. к/н: 50:15:0000000:147980. Адрес: МО, г Балашиха, пр-зд Первомайский, д 1, кв 239. П.331-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Каричковский Р.В. Взыск: ООО «ПЕРИТУМ». Цена: 9 149 400,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 25 кв.м., к/н: 50:22:0060416:1715. Адрес: МО, Люберецкий р-н, гп. Красково, дер. Мотяково, д. 65, корп. 41, кв. 2. П.327-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Брусенский И.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 032 906,75 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:24:0000000:74891, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, дер. Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д. 10, корп. А, кв. 503. 323-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Струкова О.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 1 201 560,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:34539, адрес: МО, г. Подольск, ул. Молодежная, д. 11а, кв. 54. П.336-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Саидов Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 997 040,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 52,3 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6804, адрес: МО, Рузский р-н, р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 2, кв.17-в. П.334-ГКБ от 10.09.24. Собств: Королев Д.А. Взыск: Попов И.Г. Цена: 4 288 173,50 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:19:0020101:4165, адрес: МО, Рузский р-н, пос. Тучково, ул. Лебеденко, д.25, кв.73. П.337-ГКБ от 10.09.24. Собств: Андрияшина А.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 151 588,68 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 300 +/- 1 кв.м., к/н: 50:32:0080107:130; Зем.уч., общ.пл. 300 +/- 1 кв.м., к/н: 50:32:0080107:29; Зем.уч., общ.пл. 400 +/- 1 кв.м, к/н: 50:32:0080107:30; Жилой дом, общ.пл. 89,6 кв.м., к/н: 50:32:0080107:639. Адрес: МО, Серпуховский р-н, дер. Семеновское, д.17. П.330-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Данилин Д.В. Взыск: АО «РСХБ» – «ЦРМБ». Цена: 1 789 179,28 р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 05.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 07.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. имущ-во должн. ООО «ЭЛИСПРОДСЕРВИС» Поручение 357-ГКБ от 26.09.24. Взыск.: АО КБ «Индустриальный Сберегательный банк». Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч. №1, общ.пл. 17 050 кв.м., к/н: 50:26:0180102:29; Адм.-хоз. здание, общ.пл. 172,5 кв.м., к/н: 50:26:0180101:2022; Контр.-пропуск. пункт (строение 4), общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:26:0180102:78; Сети вод-вода первой очереди плод.-овощ. базы, 150 м., к/н: 50:26:0180102:71; Сети быт. канализ. первой очереди плод.-овощ. базы, 40 м, к/н: 50:26:0180102:72; ЛЭП 10 кВ первой очереди плод.-овощ. базы, 25 м., к/н: 50:26:0180102:73; Зем.уч, общ.пл. 724 кв.м., к/н: к/н: 50:26:0180102:26; Зем.уч., общ.пл. 13272 +/-40 кв.м., к/н: 50:26:0180102:276; Нежил. здание – склад по хран. и первич. переработки с/х продукции (уч. 2), общ.пл. 7669,3 кв.м., к/н: 50:26:0180101:1994; Здание, общ.пл. 103,1 кв.м., к/н: 50:26:0180101:735; Здание (вулканизаторная) общ.пл. 85 кв.м., к/н: 50:26:0180101:660; Камера для дозрев. бананов №1, 2007 г., инв.№ 47-16469, корп. Б; Камера для дозрев. бананов №2, 2007 г., инв.№ 47-16470, корп. Б; Камера для дозрев. бананов №3, 2007 г., инв.№ 47-16471, корп. Б; Камера для дозрев. бананов №4, 2007 г., инв.№ 47-16472, корп. Б; Камера для дозрев. бананов №5, 2007 г., инв.№ 47-16473, корп. Б; Комплекс камер для дозрев. бананов №6 (корп. Б-б), комплект из 5 камер, 2007 г., инв.№ 47-16535; Установка дозрев. тропич. фруктов (комплект из 20 камер), модель CHLODNICTWO Польша, 2010 г., инв.№ 47-16706, корп. Д; Установка кондиционир. воздуха, 2009 г., инв.№ 47-16635, корп. Д. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, 49-й км. Киевского шоссе. Цена: 230 620 283,12 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.