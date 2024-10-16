ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.10.2024г.

Дата окончания приема заявок – 28.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 140,3 кв.м., к/н: 50:15:0071201:510; Зем.уч., общ.пл. 637 +/- 9 кв.м., к/н: 50:15:0000000:145029. Адрес: МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Чернореченская, д. 287. П.365-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Уланова В.Е. Взыск: ПАО «Норвик Банк». Цена: 10 745 600,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 59,4 кв.м., к/н: 50:08:0000000:54099. Адрес: МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, ул. Северная, д. 15A, кв. 30. П.358-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Пушкин А.Н. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 2 356 000,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:08:0000000:43868; Зем.уч., общ.пл. 2429 кв.м., к/н: 50:08:0080319:22. Адрес: МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, дер. Кучи, 12. П.351-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Гюльмагомедов Б.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 540 800,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:16:0702004:6666. Адрес: МО, Ногинский р-н, г Электроугли, ул. Школьная, д. 3, кв. 43. П.362-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Кованцева О.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 096 000,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 95,8 кв.м., к/н: 50:33:0000000:74182; Зем.уч., общ.пл. 750 +/- 6 кв.м., к/н: 50:33:0020172:526. Адрес: МО, Ступинский р-н, ЗАО «Татариново». П.363-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Константинова И.П. Взыск: ГК АСВ – КУ «Мастер-Банк» (ОАО). Цена: 2 826 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 49,1 кв.м., к/н: 50:10:0080102:1909. Адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 2, корп. 2, кв. 69. П.359-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Прокофьева Е.С. Взыск: АО «Велес». Цена: 6 164 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 51,1 кв.м., к/н: 50:26:0110605:4785, адрес: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 84, кв. 110. П.342-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Беляев А.М. Взыск: ФГКУ «Росвоенипотека». Цена: 3 839 960,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:26:0110605:3767, адрес: МО г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 55, кв. 16. П.343-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Лавриненко А. С. Взыск: ФГКУ «Росвоенипотека». Цена: 3 621 068,85 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 50,2 кв.м., к/н: 50:20:0070217:5802, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Красная, д. 22, кв. 8. П.348-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Степанова А.В. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 3 934 617,62 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 64,7 кв.м., к/н: 50:21:0050101:2671. Адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, д. 14, кв. 36. П.326-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Аблобердиев Б. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 505 960,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:21:0090106:10439. Адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д.14, кв.185. П.329-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Гзоян А.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 226 880,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 28.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:64:0000000:2808, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, корп. 1-2, кв. 136. П.347-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Адамов С.Е. Взыск: Вишняков Д.А. Цена: 3 822 504,40 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, https://www.fabrikant.ru/,

и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.