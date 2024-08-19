ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 02 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ» , действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 29.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 02.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 66,7 кв.м., к/н: 50:21:0010217:3246, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, д. 87, кв. 72. П.303-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Новикова О.Н. Взыск: КПК «Инвест Альянс». Цена: 7 728 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:11:0010305:473, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 16, кв. 32. П.315-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Погориляк Е.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 490 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 61,8 кв.м., к/н: 50:20:0070218:6425, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5, кв. 145. П.312-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Ромашин В.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 567 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 31,8 кв.м., к/н: 50:20:0090213:1133, адрес: МО, р-н Одинцовский, с. Шарапово, д. 22, кв. 5. П.314-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Подбегалин И.А. Взыск: АО Тинькофф банк. Цена: 2 081 831,20 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:14:0040116:1688, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Оболдино, ул. Радужная, д. 10, кв. 9; Нежилое помещение, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:14:0040116:1714, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Оболдино, ул. Радужная, д. 10, пом. 1. П.290-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Кузнецова Л.М. Взыск: ООО «Кедр». Цена: 3 688 040,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:44:0000000:4730, адрес: МО, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 9, кв. 50. П.291-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Семихина Е.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 092 412,60 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 39,2 кв.м., к/н: 50:44:0010202:174, адрес: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 9, кв. 107. П.292-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Полтавченко Н.В. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 4 220 800,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 52,4 кв.м, к/н: 50:44:0000000:4550, адрес: МО, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 11, кв. 51. П.293-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Кудинов А.В. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 6 208 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 85,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:24992, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 10, корп. 1, кв. 104. П.299-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Адм. гор. округа Щелково МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 576 100,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:14:0000000:53010, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 180. П.313-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Булгакова А.И. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 888 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв.м., к/н: 50:45:0020405:223, адрес: МО, г. Королев, ул. Калинина, д. 9, кв. 35. П.162-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шаньгин В.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 2 318 800,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44 кв.м., к/н: 50:22:0010304:1651, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Мира, д. 11А, кв. 53. П.282-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Астрейко А.А. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 3 737 794,08 р.

3. Кв-ра, общ.пл 44,9 кв.м., к/н: 50:22:0060607:2482, адрес: МО, Люберецкий р-он, дп. Красково, ул. Лорха, д. 19, кв. 42. П.284-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Щербакова Е.И., Щербатых А.Э. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 2 125 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл 58,9 кв.м., к/н:, 50:12:0000000:43258, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 36, корп. 3, кв. 45. П.287-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Разакова Н.А., Сапарбеков Ф.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 851 400,00 р.

5. Зем.уч. общ.пл. 1505 кв.м., к/н: 50:20:0070753:70; Жил. дом, общ.пл. 122,2 кв.м., к/н: 50:20:0070753:106. Адрес: МО, р-н Одинцовский, пос. Кубинка, д. Подлипки, ул. Лесная, д. 17. П.249-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Шестаков В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 330 800,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 33 кв.м., к/н: 50:58:0050202:1531, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 7, кв. 13. П.286-ГКБ от 19.07.24.Собств.: Киреечев Г.В. Взыск: Ржанковский Г.В. Цена: 1 785 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 29.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 02.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,4 кв.м., к/н: 50:11:0020410:8693, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д.2, кв. 264. П.305-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Назаркин М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 482 400,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 2000 +/- 16 кв.м., к/н: 50:26:0020302:131; Жил. дом, общ.пл. 753,6 кв.м., к/н: 50:26:0020302:139. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Веселевское, д. Подольное. П.311-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Дидин С.В. Взыск: Омельченко К.И. Цена: 25 000 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 73,2 кв.м., к/н: 50:55:0030416:429, адрес: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 7, кв. 82. П.307-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Краев А.В. Взыск: ПАО «МКБ». Цена: 8 298 496,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.