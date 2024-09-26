ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 09 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 07.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 09.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 52,4 кв.м., к/н: 50:41:0030405:138, адрес: МО, г. Лобня, ул. Спортивная, д. 3, кв. 5. П.341-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Разживина И.А. Взыск: АО МФК «Городская Сберкасса». Цена: 3 029 290,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 51,1 кв.м., к/н: 50:26:0110605:4785, адрес: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 84, кв. 110. П.342-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Беляев А.М. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 4 517 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:26:0110605:3767, адрес: МО г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 55, кв. 16. П.343-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Лавриненко А. С. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 4 260 081,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 56,7 кв.м., к/н: 50:36:0000000:5097, адрес: МО, г. Озеры, пер. 8-ой Луговой, д. 2, кв. 34. П.346-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Кругляков Н.Г. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 1 521 600,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 50,2 кв.м., к/н: 50:20:0070217:5802, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Юдино, ул. Красная, д. 22, кв. 8. П.348-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Степанова А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 628 961,90 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 2000 кв.м., к/н: 50:24:0040404:97; Жил. дом, общ.пл. 23,3 кв.м., к/н: 50:24:0040404:357. Адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское с/п, дер. Запонорье, д. 53. П.345-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Абагян Н.Э. Взыск: Чернов И.И. Цена: 2 500 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,4 кв.м., к/н: 50:11:0020410:8693, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д.2, кв. 264. П.305-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Назаркин М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 810 040,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 30,8 кв.м., к/н: 50:55:0000000:25549, адрес: МО, г. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 7а, кв. 68. П.320-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Попов Э.Ю. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 590 800,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 738,8 кв.м., к/н: 50:13:0060128:107; Зем.уч., общ.пл. 1460 кв.м., к/н: 50:13:0060128:8. Адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, д. 4. 325-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Салов Я.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 12 522 880,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 07.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 09.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:64:0000000:2808, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, корп. 1-2, кв. 136. П.347-ГКБ от 20.09.24. Собств.: Адамов С.Е. Взыск: Вишняков Д.А. Цена: 4 497 064,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1499 +/- 3 кв.м., к/н: 50:34:0050117:430; Жил. дом, общ.пл. 119 кв.м., к/н: 50:34:0050117:570. Адрес: МО, Коломенский р-н, с/пос. Радужное, с. Черкизово, ДНП «Коломенские сады», ул. Абрикосовая, д. 11. П.333-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Мещерякова И.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 838 960,56 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.