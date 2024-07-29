ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 12 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 08.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов –12.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 36,5 кв.м., к/н: 50:11:0020206:6732, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 3, кв. 339. П.270-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Холостякова Е.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 387 185,40р.

2. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:47:0011001:208, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 5, кв. 28. П.256-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бадрудинова В.В. Взыск: Магера С.И. Цена: 1 700 000,00р.

3. Неж. здание (проход.), общ.пл. 19,1 кв.м., к/н: 50:47:0022502:862; Нежил. здание 162,3 кв.м., к/н: 50:47:0022502:865; Часть здания (склад), общ.пл. 54,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5552; Часть здания (вязал. уч. с АБК), общ.пл. 610,2 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5602; Часть здания (швейно-закройн., красильн. уч.-ки и склады), общ.пл. 1354,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5518; Котельная, общ.пл. 75,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5534; Часть здания (мотально-вязальный уч.), общ.пл. 934,8 кв.м, к/н: 50:47:0000000:5585; Зем.уч., общ.пл. 3110 +/- 14 кв.м., к/н: 50:47:0022502:49. Адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, дом 80а. П.272-ГКБ от 27.06.24. Собств.: ООО «ЭКСКЛЮЗИВ ИНВЕСТ». Взыск: ГК АСВ - КУ АО КБ «Рублев». Цена: 47 357 750,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 68 кв.м., к/н: 50:05:0060128:696, адрес: МО, г. Сергиев Посад, п. НИИРП, д.1, кв.37. П.264-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Ковальчук В.С. Взыск: ПАО АКБ Абсолют банк. Цена: 2 845 303,60р.

5. Кв-ра, общ.пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:58:0050202:1845, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 11, кв. 28. П.251-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бурцева Н.В. Взыск: ООО НФИ. Цена: 4 048 720,00р.

6. Кв-ра, общ.пл. 67,2 кв.м., к/н: 50:33:0040132:1067, адрес: МО, г. Ступино, ул. Пристанционная, д. 23, кв. 16. П.258-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Комракова Н.Н. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 5 100 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34,50 кв.м, к/н: 50:28:0000000:51150, адрес: МО, г.о. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 13, кв. 119. П.281-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Бойко П.В. Взыск: Явелов О.И. Цена: 3 972 800,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 66,6 кв.м., к/н: 50:04:0020302:255, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 17, кв. 68. П.275-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Бельцов Л.Н. Взыск: ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА». Цена: 4 373 328,80р.

3. Кв-ра, к/н: 50:11:0020402:2998, общ. пл. 167,90 кв.м., зем. уч. № 11-1-5, прилег. к д.1, кв. 5, к/н: 50:11:0020402:362, общ. пл. 246,00 кв.м., адрес: МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, д. Гаврилково, ЭЖК «ЭДЕМ» квартал XI, д. 1, кв.5. П.285-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Кара И.В. Взыск: АКБ Абсолют банк. Цена: 19 536 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 44 кв.м., к/н: 50:22:0010304:1651, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Мира, д. 11А, кв. 53. П.282-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Астрейко А.А. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 4 397 404,80р.

5. Кв-ра, общ.пл 44,9 кв.м., к/н: 50:22:0060607:2482, адрес: МО, Люберецкий р-он, дп. Красково, ул. Лорха, д. 19, кв. 42. П.284-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Щербакова Е.И., Щербатых А.Э. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 2 500 000,00р.

6. Кв-ра, общ.пл 58,9 кв.м., к/н:, 50:12:0000000:43258, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Лётная, д. 36, корп. 3, кв. 45. П.287-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Разакова Н.А., Сапарбеков Ф.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 884 000,00р.

7. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н:50:49:0010106:504, адрес: МО, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 14, кв.66. П.288-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Дробязко А.С. Взыск: Козин А.В. Цена: 2 560 000,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 33 кв.м., к/н: 50:58:0050202:1531, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 7, кв. 13. П.286-ГКБ от 19.07.24.Собств.: Киреечев Г.В. Взыск: Ржанковский Г.В. Цена: 2 100 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 08.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 12.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1505 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0030180:1107; Жил. дом, общ.пл. 89,3 кв.м., к/н: 50:03:0030180:1152. Адрес: МО, г. Клин, д. Головково, ул. Медовая, д. 4. П.263-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Филиппова Ю.А. Взыск: Юсин А.С. Цена: 3 000 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.