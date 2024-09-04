ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 18 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ» , действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 16.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 18.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 62 кв.м., к/н: 50:58:0040604:6182, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 165, кв. 112. П.322-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Шамаев Х.А. Взыск: АО «ИНВЕСТОРГБАНК». Цена: 4 280 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 30,8 кв.м., к/н: 50:55:0000000:25549, адрес: МО, г. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 7а, кв. 68. П.320-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Попов Э.Ю. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 048 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 70 кв.м., к/н: 50:64:0000000:16258, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 20, кв. 309. П.321-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Насакина О.В. Взыск: Алиханов К.Э. Цена: 8 488 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34,50 кв.м, к/н: 50:28:0000000:51150, адрес: МО, г.о. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 13, кв. 119. П.281-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Бойко П.В. Взыск: Явелов О.И. Цена: Цена: 3 376 880,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 66,6 кв.м., к/н: 50:04:0020302:255, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 17, кв. 68. П.275-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Бельцов Л.Н. Взыск: ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА». Цена: 3 717 329,48 р.

3. Квартира, общ.пл. 66,7 кв.м., к/н: 50:21:0010217:3246, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, д. 87, кв. 72. П.303-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Новикова О.Н. Взыск: КПК «Инвест Альянс». Цена: 6 569 480,00 р.

4. Комната, общ.пл. 15,1 кв.м.. к/н: 50:12:0100705:12228, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 33, корп. 5, кв. 2, ком. 7. П.297-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Филатьев А.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 444 320,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:43:0020101:781, адрес: МО, г. Ивантеевка, пр-т Центральный, д. 15, кв. 61. П.280-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Стулов И.В. Взыск.: Лопатухин Б.В. Цена: 3 735 920,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:14:0040116:1688, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Оболдино, ул. Радужная, д. 10, кв. 9; Нежил. пом., общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:14:0040116:1714, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Оболдино, ул. Радужная, д. 10, пом. 1. П.290-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Кузнецова Л.М. Взыск: ООО «Кедр» Цена: 3 134 834,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 85,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:24992, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 10, корп. 1, кв. 104. П.299-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Адм. ГО Щёлково МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 289 685,00 р.

8. Квартира, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:44:0000000:4730, адрес: МО, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 9, кв. 50. П.291-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Семихина Е.М. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 628 550,71 р.

9. Квартира, общ.пл. 39,2 кв.м., к/н: 50:44:0010202:174, адрес: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 9, кв. 107. П.292-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Полтавченко Н.В. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 3 587 680,00 р.

10. Квартира, общ.пл. 52,4 кв.м, к/н: 50:44:0000000:4550, адрес: МО, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 11, кв. 51. П.293-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Кудинов А.В. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 5 276 800,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 16.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 18.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. участок, общ.пл. 1505 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0030180:1107; Жил. дом, общ.пл. 89,3 кв.м., к/н: 50:03:0030180:1152. Адрес: МО, г. Клин, д. Головково, ул. Медовая, д. 4. П.263-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Филиппова Ю.А. Взыск: Юсин А.С. Цена: 2 550 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 2000 +/- 16 кв.м., к/н: 50:26:0020302:131; Жил. дом, общ.пл. 753,6 кв.м., к/н: 50:26:0020302:139. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Веселевское, д. Подольное. П.311-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Дидин С.В. Взыск: Омельченко К.И. Цена: 21 250 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 57 кв.м., к/н 50:13:0070213:1078, адрес: МО, г. Пушкино, ш. Пушкинское, д.2, кв. 47. П.283-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Мурзахматова Г.А., Зикиров Р.С. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 5 318 018,37 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1400 +/- 13 кв.м., к/н: 50:09:0010302:1148, адрес: МО, р-н Солнечногорский, с.п. Смирновское, д. Вертлино, уч. 01. П.262-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Умалатов Ш.Р. Взыск: Крохмаль М.Н. Цена: 2 051 560,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.