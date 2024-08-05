ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 19 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.08.2024г.

Дата окончания приема заявок – 15.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 19.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 79,9 кв.м., к/н: 50:07:0030307:874, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 20, кв. 46; Кв-ра, общ.пл. 79,9 кв.м., к/н: 50:07:0030307:929, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 20, кв. 101. П.294-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Уткина О.Н. Взыск.: ГК АСВ – КУ «Мегаполис». Цена: 6 138 000,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:43:0020101:781, адрес: МО, г. Ивантеевка, пр-т Центральный, д. 15, кв. 61. П.280-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Стулов И.В. Взыск.: Лопатухин Б.В. Цена: 4 395 200,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:16:0000000:26857, адрес: МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 179, кв. 2. П.276-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Кондратенко А.Е., Алексеева Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 836 000,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:23:0000000:70315, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 30, кв. 73. П.259-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бондарец Р.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 838 492,72р.

3. Кв-ра, общ.пл. 32,8 кв.м., к/н: 50:23:0020115:19441, адрес: МО, Раменский р-н, п. Кратово, ул Мичурина, д. 4, кв. 14. П.252-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Соколов Я.А. Взыск: КПК Премиум Инвест. Цена: 2 550 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 15.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов –19.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Комн., общ.пл. 15,1 кв.м.. к/н: 50:12:0100705:12228, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 33, корп. 5, кв. 2, ком. 7. П.297-ГКБ от 26.07.24. Собств.: Филатьев А.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 699 200,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 41 кв.м., к/н: 50:56:0030214:958, адрес: МО, г. Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д. 19А, кв. 17. П.11-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Рюмин И.Ю., Рюмина Л.К. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 832 000,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 57 кв.м., к/н 50:13:0070213:1078, адрес: МО, г. Пушкино, ш. Пушкинское, д.2, кв. 47. П.283-ГКБ от 19.07.24. Собств.: Мурзахматова Г.А., Зикиров Р.С. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 6 256 492,20р.

4. Кв-ра, общ.пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:13:0000000:60103, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 2. П.271-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Обидова Р.А. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 209 202,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 33,4 кв.м., к/н: 50:26:0140501:1876, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, рп. Селятино, д. 40, кв.32. П.265-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Комаровский И.К. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 5 125 500,00р

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.