ООО «Капитал лайф страхование жизни» нарушает Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его электронную почту сообщений с рекламой страховых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Капитал лайф страхование жизни» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.