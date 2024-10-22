ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 06 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан» , действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 02.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 06.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу уч-ков и открытая по форме подачи предлож. о цене. Победителем торгов призн. участник, предлож. макс. цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 54,3 кв.м., к/н: 50:20:0050523:4306, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп.12, кв. 304. П.338-М от 26.09.24. Собств: Сидора М.А., Панкрушева К.В. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 5 736 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:22:0060703:10978, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 159. П.349-М от 10.10.24. Собств: Скрипников А.В. Взыск: ГК АСВ - КУ АО «РСБ». Цена: 4 319 200,00 р.

3. Зем. Уч., общ.пл. 31 754,0 кв.м., к/н: 50:26:0031105:3, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, у д. Монаково. П.348-М от 10.10.24. Собств: Конвиз Л.В. Взыск: Павлов В.И. Цена: 4 500 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 33 кв.м., к/н: 50:22:0000000:113680, адрес: МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 1, корп.5, кв.398. П.345-М от 02.10.24. Собств: Федорова Ю.А. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 6 032 800,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:53:0010106:759, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 6 кв. 34. П.333-М от 26.09.24. Собств: Васин С.Г., Кирчу Н.С. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 4 500 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 43,5 кв.м., к/н: 50:05:0040433:63, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, ст. Желтиково, д. 1, кв. 9. П.342-М от 02.10.24. Собств: Жданов С.В. Взыск: АО ДОМ. РФ. Цена: 1 866 400,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 47 кв.м., к/н: 50:27:0000000:92565, адрес: МО, Подольский р-н, пгт. Львовский, ул. Магистральная, д. 5, кв. 25. П.344-М от 02.10.24. Собств: Дроздов А.А. Взыск: Бурибаев М.А. Цена: 3 500 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 41 кв.м., к/н: 50:55:0000000:74642, адрес: МО, г. Подольск, ул. Ак. Доллежаля, д.33, кв.94. П.347-М от 02.10.24. Собств: Цабак А.А. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 5 168 800,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 42,6 кв.м., к/н: 50:14:0050802:95, адрес: МО, г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 63. П.341-М от 02.10.24. Собств: Полоненко Ф.А. Взыск: АО ДОМ. РФ. Цена: 2 587 200,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 38,3 кв.м., к/н: 50:21:0080306:1489, адрес: МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, д. Горки, ул. Туровская, д.7, кв 89. П.311-М от 30.08.24. Собств: Кожевников В.В. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 4 587 200,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 35,1 кв.м., к/н: 50:21:0000000:44009, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, Литературный б-р, д. 8, кв. 161. П.337-М от 26.09.24. Собств: Авдеева О.А. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 4 423 200,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:14:0050279:2019, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 16, кв. 141. П.346-М от 02.10.24. Собств: Яблочкина Ю.Н. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 5 557 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:09:0070106:3487, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, ул. Родниковая, корп.5, кв.303. П.280-М от 26.07.24. Собств: Иванов Р.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 223 880,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 91,1 кв.м., к/н: 50:36:0050105:751, адрес: МО, Озерский р-н, с. Полурядинки, д. 1, Кв-ра 3-4. П.335-М от 26.09.24. Собств: Олейников И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 088 088,24 р.

3. Жил. Зд., общ.пл. 126,5 кв.м., к/н: 50:22:0030203:569; Зем. уч., общ.пл. 453 +/-15 кв.м., к/н: 50:22:0030203:1105; Неж. Хоз. строение или сооруж., общ.пл. 22,6 кв.м., к/н: 50:22:0030203:1134, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, уд. Дзержинского, д. 9а. П.331-М от 20.09.24. Собств: Алексеев А.А. Взыск: Котова Е.С. Цена: 8 500 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:14:0000000:23795, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щёлково-3, ул. Институтская, д. 34, кв. 74. П.326-М от 20.09.24. Собств: Кувардин С.П. Взыск: ООО ЭОС. Цена: 1 833 960,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 02.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 06.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу уча-ков и открытая по форме подачи предлож. о цене. Победителем торгов призн. уч-к, предлож. макс. цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. 3/5 доли Жил. дома общ.пл. 133,3 кв.м., к/н: 50:26:0160307:1327; Зем. Уч. №74, общ.пл. 1378,00 кв.м., к/н: 50:26:0160309:30, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 74. П.354-М от 10.10.24. Собств: Самылин Д.Е. Взыск: Захаров И.И. Цена: 9 156 000,00 р.

2. Неж. Пом., общ.пл. 98,7 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6058, адрес: МО, г. Руза рп. Тучково ул. Комсомольская д. 14, стр. 6, пом. 02. П.351-М от 10.10.24. Собств: Олифиренко Е.Д. Взыск: ООО «СЗ» НИИ Металер. Цена: 5 120 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:26:0180101:1220, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, д. 26, кв. 30. П.323-М от 20.09.24. Собств: Быстриков А.Ю., Быстрикова З.С. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 4 898 040,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:05:0070708:232, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, кв. 25. П.324-М от 20.09.24. Собств: Костюк Д.А. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 4 230 280,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.