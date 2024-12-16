ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 13 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан» , действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.12.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 09.01.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 13.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:58:0040602:358, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, кв. 68. П.394-М от 15.11.24. Собств: Мельникова Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 999 080,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 56,6 кв.м., к/н: 50:50:0020601:1419, адрес: МО, Железнодорожный, ул. Струве, д. 7, кв. 283. П.381-М от 08.11.24. Собств: Бахтиев П.Р. Взыск: ООО ПКО «АйДи Коллект». Цена: 4 666 840,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 45,3 кв.м., к/н: 50:09:0060510:431, адрес: МО, Солнечногорский р-н, рп. Ржавки, д. 1, кв. 42. П.343-М от 02.10.24. Собств: Мамедов Э.Д.оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 534 829,03 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 58,7 кв.м., к/н: 50:21:0090212:12194, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, д. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп. 1, кв. 23. П.308-М от 30.08.24. Собств: Демич А.В. Взыск: Банк ВТБ «ПАО». Цена: 5 697 040,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 246,10 кв.м., к/н: 50:08:0050328:116; Зем. Уч., общ.пл. 1767 кв.м., к/н: 50:08:0050328:61. Адрес: МО, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Карла Маркса, д. 18. П.388-М от 08.11.24. Собств: Архаров С.В. Взыск: ООО «УФБ». Цена: 16 006 141,24 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 201,8 кв.м., к/н: 50:12:0050308:672; Зем. Уч., общ.пл. 700 +/- 19 кв.м., к/н: 50:12:0050308:498, адрес: МО, г.о. Мытищи, д.Еремино. ул. Черёмуховая, д. 17. П.393-М от 15.11.24. Собств: Ходакова И.Б. Взыск: Зиновьев О.Ш. Цена: 8 500 000,00 р.

7. Кв-ра общ.пл. 73,5 кв.м., к/н: 50:12:0070229:3189, адрес: МО, Мытищинский р-н, пгт. Пироговский, ул. Тимирязева, д. 3, кв. 50. П.395-М от 15.11.24. Собств: Карев Е.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 479 440,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 34,3 кв.м., к/н: 50:52:0010104:683, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Молодежная, д.34, корп. 2, кв. 81. П.389-М от 15.11.24. Собств: Шухова Н.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 236 800,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:52:0010101:320, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 4, корп. 1, кв. 76. П.390-М от 15.11.24. Собств: Реймер В.Я. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 4 030 360,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.