ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 13 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан» , действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 11.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 13.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 37,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:32543, адрес: МО, г. Королев, ул. Горького, д. 1 кв. 132. П.340-М от 02.10.24. Собств: Попова Е.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 571 398,40 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 58,7 кв.м., к/н: 50:21:0090212:12194, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, д. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп. 1, кв. 23. П.308-М от 30.08.24. Собств: Демич А.В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 6 702 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 69,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:34848, адрес: МО, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 17. П.352-М от 10.10.24. Собств: Забиров Д.П. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 714 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 45,3 кв.м., к/н: 50:09:0060510:431, адрес: МО, Солнечногорскийр-н, рп. Ржавки, д. 1, кв. 42. П.343-М от 02.10.24. Собств: Мамедов Э.Д.оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 982 151,80 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 51,0 кв.м., к/н: 50:15:0040701:1523, адрес: МО, г.Балашиха, ул. Чистопольская, д. 28, кв. 326. П.356-М от 21.10.24. Собств: Шадрин А.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 4 296 800,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 89,3 кв.м., к/н: 50:15:0040502:3684, адрес: МО, г.Балашиха, ул. Реутовская, д.11, кв. 162. П.358-М от 21.10.24. Собств: Пентелюк В.П., Пентелюк Е.И. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 10 902 400,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 42,0 кв.м., к/н: 50:50:0000000:31581, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д. 16, кв. 122. П.362-М от 21.10.24. Собств: Дунец Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 140 510,30 р.

8. Жил. дом общ.пл. 87,4 кв.м., к/н: 50:04:0270407:1279; Зем. Уч., общ.пл. 354+/-7 кв.м., к/н: 50:04:0270407:634. Адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Целеево, ул. имени В.И. Барздо д. 31В. П.357-М от 21.10.24. Собств: Подколзин А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 780 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 65,4 кв.м., к/н: 50:28:0110304:1994, адрес: МО, г. Домодедово, с. Вельяминово, д. 29, кв. 9. П.359-М от 21.10.24. Собств: Гуров Ю.А. Взыск: Родина М.Ю. Цена: 5 000 000,00 р.

10. Жил. дом общ.пл. 135,5 кв.м., к/н: 50:28:0100405:99; Зем. Уч., общ.пл. 820,0 кв.м., к/н: 50:28:0100405:48. Адрес: МО, го. Домодедово, дер. Ртищево, тер. СНТ Надежда, д.3. П.360-М от 21.10.24. Собств: Хайдаров Б.Д. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 125 000,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 57,2 кв.м., к/н: 50:28:0060113:3171, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 17, кв. 121. П.361-М от 21.10.24. Собств: Залазаев А.В. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 5 250 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 40,8 кв.м., к/н: 50:28:0010523:940, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 24, кв. 9. П.363-М от 21.10.24. Собств: Шалыманов А.Ю. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 835 624,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:10:0010116:449, адрес: МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 15, кв. 404. П.364-М от 24.10.24. Собств: Ракитов Б.Л. Взыск: АО Русский строительный банк. Цена: 8 000 000,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 68,3 кв.м., к/н: 50:10:0080203:1287, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, 1 квартал, ул. Ивановская, д. 3, корп. 2, кв.30. П.366-М от 24.10.24. Собств: Пахомкин В.М. Взыск: ООО Долговой Консультант. Цена: 6 720 000,00 р.

15. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:15:0010206:2138, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 13а, кв. 258. П.367-М от 24.10.24. Собств: Литовская Е.В. Взыск: Погожев А.А. Цена: 4 680 000,00 р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:09:0010521:2670, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 180, кв. 28. П.312-М от 30.08.24. Собств: Фионов Е.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 2 849 200,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 45 кв.м., к/н: 50:09:0070101:11708, адрес: МО, Солнечногорский р-н, гп. Андреевка, рп. Андреевка, д. 44, кв. 228. П.296-М от 08.08.24. Собств: Васильев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 082 040,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:33:0010247:489, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Ивановское, ул. Школьная, д. 4, кв. 26. П.328-М от 20.09.24. Собств: Толстов А.В. Взыск: ООО Долговой Консультант. Цена: 1 732 220,10 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 11.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 13.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 3000,00 кв.м., к/н: 50:19:0040308:82, адрес: МО, Рузский р-н, с/о Старониколаевский, д. Гомнино, уч. 146. П.317-М от 10.09.24. Собств: Кульков А.В. Взыск: Инвестторгбанк АО. Цена: 1 923 720,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:16:0000000:66407, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова д.4, кв.14. П.275-М от 26.07.24. Собств.: Ефремов М.Л. Взыск.: ООО Фрегат. Цена: 4 996 640,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/

и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 (993) 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.