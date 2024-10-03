ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 16 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан» , действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 14.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 16.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. здание, общ.пл. 126,5 кв.м., к/н: 50:22:0030203:569; Зем. уч., общ.пл. 453 +/-15 кв.м., к/н: 50:22:0030203:1105; Неж. хоз. строение или сооруж., общ.пл. 22,6 кв.м., к/н: 50:22:0030203:1134, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, уд. Дзержинского, д. 9а. П.331-М от 20.09.24. Собств: Алексеев А.А. Взыск: Котова Е.С. Цена: 10 000 000,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 2362,00 кв.м., к/н: 50:20:0000000:193, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Мозжинка, уч. 145. П.319-М от 10.09.24. Собств: Зубкова О.В. (Зубков Е.Ф.) Взыск: Лазаренко М.Ю. Цена: 9 440 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:24:0000000:64577, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д.47, кв.76. П.329-М от 20.09.24. Собств: Ухов В.В. Взыск: ООО «Ипотечный Агент Элбинг-1». Цена: 3 211 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:14:0000000:23795, адрес: МО, г. Щёлково-3, ул. Институтская, д. 34, кв. 74. П.326-М от 20.09.24. Собств: Кувардин С.П. Взыск: ООО «ЭОС». Цена: 2 157 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:33:0010247:489, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Ивановское, ул. Школьная, д. 4, кв. 26. П.328-М от 20.09.24. Собств: Толстов А.В. Взыск: ООО Долговой Консультант. Цена: 2 037 906,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:09:0070106:3487, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д.Голубое, ул.Родниковая, корп.5, кв.303. П.280-М от 26.07.24. Собств: Иванов Р.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 792 800,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 45 кв.м., к/н: 50:09:0070101:11708, адрес: МО, Солнечногорский р-н, гп. Андреевка, рп. Андреевка, д. 44, кв. 228. П.296-М от 08.08.24. Собств: Васильев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 802 400,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:09:0010521:2670, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 180, кв. 28. П.312-М от 30.08.24. Собств: Фионов Е.В. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 3 352 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 91,1 кв.м., к/н: 50:36:0050105:751, адрес: МО, Озерский р-н, с. Полурядинки, д. 1, Кв-ра 3-4. П.335-М от 26.09.24. Собств: Олейников И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 456 574,40 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:11:0020402:4069, адрес: МО, Красногорский р-н, Отрадненское с/п, д.Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал I, д.6, кв.45. П.336-М от 26.09.24. Собств: Дьяконова А.Я. Взыск: ПАО «АК Барс» Банк. Цена: 5 102 000,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 73,8 кв.м., к/н: 50:11:0020408:4528, адрес: МО, Красногорский р-н, с/п Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 5, кв. 249. П.334-М от 26.09.24. Собств: Байрамов Г.С. оглы. Взыск: АКБ «Держава» ПАО. Цена: 9 440 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 111,9 кв.м., к/н: 50:21:0010219:5950, адрес: МО, г. Видное, пр-зд Советский, д. 4, кв. 169. П.298-М от 08.08.24. Собств: Стяпонкус А.Ю., Стяпонкене Т.А. Взыск: Маслов Г.И. Цена: 10 986 080,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 34,3 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4827, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. "Пригород Лесное", Молодёжный б-р, д. 10, кв. 36. П.291-М от 08.08.24. Собств: Зинина А.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 099 040,00 р.

3. Жил. строение: дач. дом с хоз. постр., общ.пл. 452,2 кв.м., к/н: 50:20:0041117:537; Зем. уч. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0041615:224; Зем. уч. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0041615:223. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о., дер.Горышкино, ДПК «Тест», д.45. П.223-М от 27.05.24. Собств: Николаева Л.Б., Николаев К.В. Взыск.: Новиков А.В. Цена: 19 040 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 47,0 кв.м., к/н: 50:55:0030607:350, адрес: МО, г. Подольск, пр-зд Пахринский, д. 12, кв. 83. П.304-М от 22.08.24. Собств: Белякова И.В. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 4 760 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 77,8 кв.м., к/н: 50:27:0000000:68212, адрес: МО, Подольский р-н, пгт. Львовский, ул. Московская, д. 1в, кв. 20. П.302-М от 22.08.24. Собств: Федорова А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 426 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:25:0010102:3483, Адрес: МО, г. Шатура, ул. Академическая, д. 14, корп. 2, кв. 48. П. 253-М от 27.06.24. Собств: Домюца В.Д. Взыск.: Даровский А.А. Цена: 2 894 666,84 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:31726, адрес: МО, г. Щелково, ул. Центральная, д. 94, кв. 87. П.299-М от 08.08.24. Собств: Васильченко В.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 518 766,08 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:22:0010105:24638, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 38/1, кв 24. П.309-М от 30.08.24. Собств: Кукушкин И.К. Взыск: АО «Банк Дом.РФ». Цена: 3 824 482,52 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:52:0010216:1160, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 6, кв. 36. П.303-М от 22.08.24. Собств: Дрындина Н.И. Взыск: АО Банк «БЖФ». Цена: 2 815 200,00 р.

10. Жил. здание, общ.пл. 153,5 кв.м., к/н: 50:15:0040303:106; Зем. участок, общ.пл. 1050 +/-11 кв.м., к/н: 50:15:0040303:44, адрес: МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 68. П.320-М от 10.09.24. Собств: Григорьева И.С., Павлов И.А. Взыск: Симоненков И.П. Цена: 6 405 600,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 74,7 кв.м., к/н: 50:10:0010302:1747, адрес: МО, г. Химки, ул. Академика Грушина, д. 2/10. кв. 76. П.310-М от 30.08.24. Собств: Минин В.М. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 7 990 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.10.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 14.10.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 16.10.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:22:0010305:887, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 346, корп. К, кв. 58. П.330-М от 20.09.24. Собств: Шерстобитов А.Б. Взыск: ООО «Нордент» Цена: 4 928 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:26:0180101:1220, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, д. 26, кв. 30. П.323-М от 20.09.24. Собств: Быстриков А.Ю., Быстрикова З.С. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 5 762 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:05:0070708:232, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, кв.25. П.324-М от 20.09.24. Собств: Костюк Д.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 976 800,00 р.

4. Земельный участок, общ.пл. 3000,00 кв.м., к/н: 50:19:0040308:82, адрес: МО, Рузский р-н, с/о Старониколаевский, д. Гомнино, уч. 146. П.317-М от 10.09.24. Собств: Кульков А.В. Взыск: Инвестторгбанк АО. Цена: 2 263 200,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:08:0050253:567, адрес: МО, р-н Истринский, с/п Павло-Слободское, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 9, кв. 65. П.287-М от 08.08.24. Собств: Широков А.Н. Взыск: АО Севергазбанк. Цена: 5 865 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.