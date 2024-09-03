ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 17 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 13.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 17.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Квартира, общ.пл. 47,0 кв.м., к/н: 50:55:0030607:350, адрес: МО, г. Подольск, пр-зд Пахринский, д. 12, кв. 83. П.304-М от 22.08.24. Собств: Белякова И.В. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 5 600 000,00 р.

2. Квартира, общ.пл. 77,8 кв.м., к/н: 50:27:0000000:68212, адрес: МО, Подольский р-н, пгт. Львовский, ул. Московская, д. 1в, кв. 20. П.302-М от 22.08.24. Собств: Федорова А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 560 000,00 р.

3. Квартира, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:31726, адрес: МО, г. Щелково, ул. Центральная, д. 94, кв. 87. П.299-М от 08.08.24. Собств: Васильченко В.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 139 724,80 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Квартира, общ.пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:50:0020403:406, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 27, кв. 182. П.289-М от 08.08.24. Собств: Каримов Ш.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 412 800,00 р.

2. Квартира, общ.пл. 74,4 кв.м., к/н: 50:50:0020121:1769, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 20, кв. 40. П.243-М от 19.06.24. Собств: Гетлинг М.И. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 7 650 000,00 р.

3. Квартира, общ.пл. 115,2 кв.м., к/н: 50:04:0010501:2100, адрес: МО, Дмитровский район, с. Озерецкое, б-р Мечта, д. 4, кв. 31. П.254-М от 27.06.24. Собств: Энназарова Э.Т. Взыск: ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Цена: 8 500 000,00 р.

4. Жилой дом, общ.пл. 442,4 кв.м., к/н: 50:08:0000000:134806; Земельный участок пл. 1062 кв.м., к/н: 50:08:0030307:82, адрес: МО, Истринский район, г.п. Снегири, дп Снегири, ул.Кирова, д. 14. П. 270-М от 15.07.24. Собств.: Тишкина Е.А. Взыск.: Серебрянников С.Б. Цена: 15 300 000,00 р.

5. Квартира, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:08:0000000:56980, адрес: МО, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 45, кв. 19. П.256-М от 27.06.24. Собств.: Полунина Е.М. Взыск АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 114 402,72 р.

6. Квартира, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:33:0000000:58431, адрес: МО, Каширский р-н, д. Яковское, ул. Дорожная, д. 1а, кв. 3. П. 273-М от 15.07.24. Собств.: Кащенко А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 043 800,00 р.

7. Квартира, общ.пл. 37,7 кв.м., к/н: 50:20:0010207:1886, адрес: МО, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.3, корп. 2, кв.174. П.185-М от 19.04.24. Собств: Полонский В.В. Взыск: Шаракин А.А. Цена: 4 339 080,00 р.

8. Квартира, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:49:0020107:1744, адрес: МО, г. Звенигород, п-зд Ветеранов, д. 10, корп. 1, кв. 1. П.297-М от 08.08.24. Собств: Молоканова М.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 036 200,00 р.

9. Квартира, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:05:0010106:357, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, д. Самотовино, д. 15, кв. 28. П.293-М от 08.08.24. Собств: Шихджамалов Р.Я. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 265 337,88 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 13.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 17.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Квартира, общ.пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:08:0050253:567, адрес: МО, р-н Истринский, с/п Павло-Слободское, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 9, кв. 65. П.287-М от 08.08.24. Собств: Широков А.Н. Взыск: АО Севергазбанк. Цена: 6 900 000,00 р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Жилой дом, общ.пл. 83,2 кв.м., к/н: 50:04:0230116:85; Земельный участок пл. 1200 кв.м., к/н: 50:04:0230116:21, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, д. Бортниково, д. 6. П.259-М от 27.06.24. Собств: Лемясов В.Г. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 2 335 800,00 р.

2. Квартира, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:12:0101003:8432, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, д.5, кв.268. П.278-М от 26.07.24. Собств: Асланов Я.А. оглы, Рахимова Г.Р. кызы. Взыск.: АО Альфа-Банк. Цена: 8 509 792,00 р.

3. Квартира, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:12:0000000:25415, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д.16, кв.38. П.279-М от 26.07.24. Собств: Абдулвагабова Н.Ш., Абдулвагабов М.А. Взыск.: ПАО ТКБ Банк. Цена: 4 537 640,00 р.

4. Квартира, общ.пл. 34,7 кв.м., к/н: 50:13:0050418:8455, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 12, корп. 1, кв. 162. П. 263-М от 27.06.24. Собств.: Веретенников В.В. Взыск.: ПАО АКБ Металлинвестбанк. Цена: 3 740 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/.

и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.