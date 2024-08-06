ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 20 августа

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 16.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов — 20.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 442,4 кв.м., к/н: 50:08:0000000:134806; Зем. уч., пл. 1062 кв.м., к/н: 50:08:0030307:82, адрес: МО, Истринский р-н, г.п. Снегири, дп Снегири, ул. Кирова, д. 14. П. 270-М от 15.07.24. Собств.: Тишкина Е.А. Взыск.: Серебрянников С.Б. Цена: 18 000 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:33:0000000:58431, адрес: МО, Каширский р-н, д. Яковское, ул. Дорожная, д. 1а, кв. 3. П. 273-М от 15.07.24. Собств.: Кащенко А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 228 000,00 р.

3. Жил. строение: дач. дом с хоз. постройками, общ.пл. 452,2 кв.м., к/н: 50:20:0041117:537; Зем. уч., пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0041615:224; Зем. уч., пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0041615:223. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о., дер. Горышкино, ДПК «Тест», д. 45. П.223-М от 27.05.24. Собств: Николаева Л.Б., Николаев К.В. Взыск.: Новиков А.В. Цена: 22 400 000,00 р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 38,3 кв.м., к/н: 50:07:0000000:15750, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 19, кв. 25. П.206-М от 27.04.24. Собств.: Константинов И.Н. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 533 977,16 р.

2. Комн., общ.пл. 21,1 кв.м., к/н: 50:17:0000000:32338, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 81, кв. 47, ком. 4, П. 265-М от 27.06.24. Собств: Черчесов Р.М. Взыск.: Бурибаев М.А. Цена: 510 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 38,0 кв.м., к/н: 50:55:0000000:12603, адрес: МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 168. П.121-М от 19.03.24. Собств.: Зуев А.В. Взыск.: ООО «НФИ» Цена: 4 109 240,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:62755, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 2, кв. 2. П.248-М от 19.06.24. Собств.: Киселева Т.П. Взыск АО «Тинькофф Банк». Цена: 2 667 990,20 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 06.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 16.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов — 20.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1295+/-25 кв.м., к/н: 50:28:0050421:311, Адрес: МО, Домодедовский р-н, с. Битягово. П.266-М от 15.07.24. Собств.: Илюшина Н.Л. Взыск.: АО «БТА Банк». Цена: 1 175 720,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:12:0101003:8432, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, д.5, кв.268. П.278-М от 26.07.24. Собств: Асланов Я.А. оглы, Рахимова Г.Р. кызы. Взыск.: АО Альфа-Банк. Цена: 10 011 520,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:12:0000000:25415, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д.16, кв.38. П.279-М от 26.07.24. Собств: Абдулвагабова Н.Ш., Абдулвагабов М.А. Взыск.: ПАО ТКБ Банк. Цена: 5 338 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:16:0000000:66407, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова д.4, кв.14. П.275-М от 26.07.24. Собств.: Ефремов М.Л. Взыск.: ООО «Фрегат». Цена: 5 878 400,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 34,7 кв.м., к/н: 50:13:0050418:8455, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 12, корп. 1, кв. 162. П. 263-М от 27.06.24. Собств.: Веретенников В.В. Взыск.: ПАО АКБ Металлинвестбанк. Цена: 4 400 000,00 р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем. уч,, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:03:0030101:569, адрес: МО, Клинский р-н, гп. Клин, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, уч. 34. П.244-М от 19.06.24. Собств: Федотова Л.В. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 1 445 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.