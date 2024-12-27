ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 21 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 17.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 50,9 кв.м., к/н: 50:21:0030210:3879, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, д. Бутово, ЖК Бутово-Парк, д.7, кв.31. П.380-М от 08.11.24. Собств: Пинаева Л.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 157 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:21:0060403:7716, адрес: МО, г.о. Ленинский, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д.4, кв.471. П.383-М от 08.11.24. Собств: Копылов Э.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 4 694 960,00 р.



Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повт. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. Уч. общ.пл. 11 477 +/-75 кв.м., к/н: 50:39:0020201:773, адрес: МО, г.о. Серебряные Пруды. П.396-М от 15.11.24. Собств: Кукис А.П. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 2 264 046,74 р.



2. Зем. Уч. общ.пл. 11 467 +/-75 кв.м., к/н: 50:39:0020201:784, адрес: МО, г.о. Серебряные Пруды. П.396-М от 15.11.24. Собств: Кукис А.П. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 2 262 072,36 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.