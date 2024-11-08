ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 21 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.11.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 19.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 21.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:42:0030401:147, адрес: МО, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 10, корп. 1, кв. 99. П.379-М от 29.10.24. Собств: Каплин А.Е. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 10 261 600,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 191,9 кв.м., к/н: 50:28:0020501:623; Зем. уч., общ.пл. 550,0 кв.м., к/н: 50:28:0020501:61, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Железнодорожная, д. 1. П.374-М от 29.10.24. Собств: Колотев Т.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 10 170 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:03:0060309:432, адрес: МО, г. Клин, пр-зд Пролетарский, д. 10, кв. 23. П.370-М от 24.10.24. Собств: Зобков А.С. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 551 260,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 63,5 кв.м., к/н: 50:11:0010203:5558, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, корп. 1, кв. 141. П.375-М от 29.10.24. Собств: Пышкина В.Е. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 078 114,40 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 65,7 кв.м., к/н: 50:11:0030308:890, адрес: МО, г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 27, кв. 124. П.376-М от 29.10.24. Собств: Шевелевский И.М. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 9 675 200,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:11:0020214:1358, адрес: МО, Красногорский мун. р-н, с/ п Отрадненское, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3, кв. 42. П.377-М от 29.10.24. Собств: Абдуллаев Э.Э.оглы. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 4 857 067,80 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 49,1 кв.м., к/н: 50:20:0070227:8103, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 10, кв. 17. П.365-М от 24.10.24. Собств: Шумилина М.А. Взыск: ПАО Банк ТРАСТ. Цена: 3 912 800,00 р.

8. Жил. здан. (общежитие), общ.пл. 818,9 кв.м., к/н: 50:55:0010287:29, Зем. уч., общ.пл. 2112 +/-16 кв.м., к/н: 50:55:0010290:17, адрес: МО, г. Подольск, пр-зд Авиаторов, д. 10. П.372-М от 29.10.24. Собств: Сусуев А.С-Б. Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО «Премьер Кредит». Цена: 59 531 200,00 р.

9. Нежил. здан. (живопис. цех) общ.пл. 4267,3 кв.м, к/н: 50:23:0010384:583; Договор аренды зем.о уч. № 4026 от 15.10.22 г. (зем. уч., общ.пл. 5248 кв.м, к/н: 50:23:0010334:363), адрес: МО, г. Раменское, д.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ Чувашкредитпромбанк. Цена: 6 154 912,00 р.

10. Нежил. здан. (масс-заготов. цех), общ.пл. 2413,7 кв.м, к/н: 50:23:0010384:487; Договор аренды зем. уч. № 4027 от 15.10.22 г. (зем. уч., общ.пл. 3400 кв.м, к/н: 50:23:0010334:362), адрес: МО, г. Раменское, д.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ Чувашкредитпромбанк. Цена: 3 485 728,00 р.

11. Неж. пом. (часть здания - главный производ. корпус (цех обжига) пом-ния №№ 1-22,25-50 на 1-м этаже; пом-ния №№ 1-20 на 2 эт.), общ.пл. 7085,2 кв.м, к/н: 50:23:0010371:616; Договор аренды зем. уч. № 4025 от 15.10.22 г. (зем. уч., общ.пл. 9774 кв.м, к/н: 50:23:0010334:364), адрес: МО, Раменский р-н, Ново-Харитоновский с/о, дер.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод, цех обжига. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ Чувашкредитпромбанк. Цена: 10 212 688,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:53:0010106:759, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 6 кв. 34. П.333-М от 26.09.24. Собств: Васин С.Г., Кирчу (Васина) Н.С. Взыск: ООО «СФО Азимут». Цена: 3 825 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 43,5 кв.м., к/н: 50:05:0040433:63, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, ст. Желтиково, д. 1, кв. 9. П.342-М от 02.10.24. Собств: Жданов С.В. Взыск: АО «ДОМ. РФ». Цена: 1 586 440,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.11.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 19.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 21.11.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Нежил. пом., общ.пл. 98,7 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6058, адрес: МО, г. Руза рп. Тучково, ул. Комсомольская д. 14, стр.6, пом.02. П.351-М от 10.10.24. Собств: Олифиренко Е.Д. Взыск: ООО «СЗ» «НИИ Металер». Цена: 4 352 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.