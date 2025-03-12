ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 27 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 27.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. Недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Квартира, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:21:0060403:7716, адрес: МО, г.о. Ленинский, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д.4, кв.471. П.383-М от 08.11.24. Собств: Копылов Э.В. Взыск: ПАО «Банк Уралсиб». Цена: 3 990 716,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.