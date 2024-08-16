ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 28 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.08.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 26.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 28.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:50:0020403:406, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 27, кв. 182. П.289-М от 08.08.24. Собств: Каримов Ш.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 368 000,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 1295+/-25 кв.м., к/н: 50:28:0050421:311, Адрес: МО, Домодедовский р-н, с. Битягово. П.266-М от 15.07.24. Собств.: Илюшина Н.Л. Взыск.: АО «БТА Банк». Цена: 1 175 720,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 34,3 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4827, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодежный б-р, д. 10, кв. 36. П.291-М от 08.08.24. Собств: Зинина А.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 822 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 111,9 кв.м., к/н: 50:21:0010219:5950, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, пр-зд Советский, д. 4, кв. 169. П.298-М от 08.08.24. Собств: Стяпонкус А.Ю., Стяпонкене Т.А. Взыск: Маслов Г.И. Цена: 12 924 800,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 35,9 кв.м., к/н: 50:20:0010207:2088, адрес: МО, г. Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 7, кв. 177. П.284-М от 08.08.24. Собств: Алиев Р.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 409 600,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 36,6 кв.м., к/н: 50:20:0000000:300902, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, кв. 329. П.292-М от 08.08.24. Собств: Воротников С.А. Взыск: ООО ПКО «ДОК». Цена: 4 813 200,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:49:0020107:1744, адрес: МО, г. Звенигород, п-зд Ветеранов, д. 10, корп. 1, кв. 1. П.297-М от 08.08.24. Собств: Молоканова М.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 572 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:05:0010106:357, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, д. Самотовино, д. 15, кв. 28. П.293-М от 08.08.24. Собств: Шихджамалов Р.Я. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 488 632,80 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 166 000 кв.м., к/н: 50:18:0070304:28, адрес: МО, Можайский р-н, ЗАО «Клементьево». П.258-М от 27.06.24. Собств: Жигалин С.М., Юсупов С.Г. Взыск: АКБ «Пересвет» ПАО. Цена: 3 313 635,75 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 63,2 кв.м., к/н: 50:12:0101805:809, адрес: МО, г. Мытищи, ш. Ярославское, д. 111, корп. 2, пом. 137, П. 274-М от 15.07.24. Собств: Елисеев К.А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 816 720,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 71,7 кв.м., к/н: 50:05:0100134:1510, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Богородское, рп. Богородское, д.18, кв. 55. П.272-М от 15.07.24. Собств: Заржецкая А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 721 360,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 94,3 кв.м., к/н: 50:14:0051002:1255, адрес: МО, г. Щелково, ул. Радиоцентра № 5, д.18, корп.1, кв.37. П.252-М от 19.06.24. Собств: Артамонов А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 6 351 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.