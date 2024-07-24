ООО «Меридиан» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному недвижимому имуществу 07 августа 2024 года

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 24.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 05.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 07.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. Арест. Недвиж. Имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 71,7 кв.м., к/н: 50:05:0100134:1510, адрес: МО, Сергиево-Посадский муниц. р-н, г.п.Богородское, раб. пос. Богородское, д.18, кв. 55. П.272-М от 15.07.24. Собств: Заржецкая А.В. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 3 201 600,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 97,9 кв.м., к/н: 50:11:0020213:7974, адрес: МО, г. Красногорск, б-р. Подмосковный, д. 2, кв. 188. П.267-М от 15.07.24. Собств.: Башинский Е.Ю. Взыск ООО «Парадокс Пропертиз». Цена: 10 220 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 33 кв.м., к/н: 50:64:0000000:4554, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 14, кв 50. П. 268-М от 15.07.24. Собств: Позднякова О.А. Взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена: 3 058 793,52 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 115,2 кв.м., к/н: 50:04:0010501:2100, адрес: МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, б-р Мечта, д. 4, кв. 31. П.254-М от 27.06.24. Собств: Энназарова Э.Т. Взыск: ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Цена: 10 000 000,00 р.

5. Нежил. дом, общ.пл. 47,07 кв.м., к/н: 50:55:0010284:174; Зем.уч., общ.пл. 584 +/- 8 кв.м., к/н: 50:55:0000000:86; Нежил. Зд. (баня), общ.пл. 24 кв.м., к/н: 50:55:0000000:80777, адрес: МО, г. Подольск, с.т. №10 ПМЗ, с.у. №11, П. 271-М от 15.07.24. Собств: Танцоров С.В. Взыск.: ПАО «Сбербанк России». Цена: 1 890 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 63,2 кв.м., к/н: 50:12:0101805:809, адрес: МО, г. Мытищи, ш. Ярославское, д. 111, корп. 2, пом. 137, П. 274-М от 15.07.24. Собств: Елисеев К.А. Взыск.: ПАО Банк «ВТБ». Цена: 6 843 200,00 р.

Извещение 2. Залож. Арест. недвиж. Имущ-во. Повтор.торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 60,0 кв.м., к/н: 50:41:0000000:44291, адрес: МО, г. Лобня, Лобненский б-р, д. 4, кв. 65. П.251-М от 19.06.24. Собств: Кутькина Д.А. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 6 154 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:58:0100103:381, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Серпуховская, д. 27, кв. 45. П. 249-М от 19.06.24. Собств: Бузин Н.И. Взыск.: АО «ДОМ.РФ». Цена: 3 291 880,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 24.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 05.08.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 07.08.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. Арест. недвиж. Имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил.дом, общ.пл. 83,2 кв.м., к/н: 50:04:0230116:85; Зем. Уч. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:04:0230116:21, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, д.Бортниково, д. 6. П.259-М от 27.06.24. Собств: Лемясов В.Г. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 2 748 000,00 р.

Извещение 4. Залож. Арест. Недвиж. Имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,7 кв.м., к/н: 50:38:0060317:458, адрес: МО, Зарайский р-н, п. Центральной Усадьбы свх 40 Лет Октября, ул. Садовая, д.14, кв. 12. П.264-М от 27.06.24. Собств: Балабай А.Ю. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 1 242 166,88 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.