ООО «Меридиан» объявляет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 04 сентября

Организатор торгов — ООО «Меридиан» (347065, Ростовская область, Тацинский р-он, х. Араканцев, ул. 70 лет октября, д.83 ИНН: 6134011005 КПП: 613401001 ОГРН: 1076134000634) объявляет о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи в отношении недвижимого имущества в соответствии с Постановлениями Главы городского округа Котельники Московской области (далее — Уполномоченный орган) от 30 июля 2024 г. № 658-ПГ.

Лот №1: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения:

- Нежилое здание, общей площадью 914,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Ковровый, д.37 кадастровый номер 50:22:0050203:7875.

Начальная цена Лота № 1: 30 730 412 (Тридцать миллионов семьсот тридцать тысяч четыреста двенадцать) рублей с учетом НДС.

Шаг повышения начальной цены Лота № 1: 307 304,12 (триста семь тысяч триста четыре) рубля 12 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников, состоится: 04.09.2023 г. в 12:00, в электронной форме на сайте https://auction.com.ru оператора электронной площадки «ВЭТЭ»

Заявка должна соответствовать ГК РФ и принимается в электронном виде с 05.08.2024 г. 10:00 по 30.08.2024 г. 10:00 на сайте https://auction.com.ru.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на ЭТП «ВЭТЭ», сайт https://auction.com.ru, выполнившие требования регламента площадки и представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Размер задатка: 100 % (сто) от начальной цены лота. Задаток вносится в сроки приема заявок на счет ООО «Меридиан» (ИНН: 6134011005 КПП: 613401001 ОГРН: 1076134000634 Р/С 40702810400100002434 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» ОАО «ОТП-БАНК» Г. ГУКОВО К/С 30101810345376015327 БИК 046015327, назначение:№ торговой процедуры, № лота в сроки приема заявок.

Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет.

Порядок возврата задатка: задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, указанном для возврата задатков участникам аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по заявлению на возврат, написанного участником аукциона. Возврат суммы задатка осуществляется путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в заявлении на возврат, при этом сумма банковских расходов, возникающих при возврате задатка в банке, обслуживающем счет, несет участник аукциона путем удержания банковской комиссии из суммы задатка согласно расценкам банка.

Победителем аукциона признается Участник, который предложил наибольшую цену.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.