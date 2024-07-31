ООО «Меридиан» объявляет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи в отношении недвижимого имущества

Организатор торгов — ООО «Меридиан» (347065, Ростовская область, Тацинский р-он, х. Араканцев, ул. 70 лет октября, д. 83 ИНН: 6134011005 КПП: 613401001 ОГРН: 1076134000634) объявляет о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи в отношении недвижимого имущества в соответствии с Постановлениями Главы городского округа Котельники Московской области (далее — Уполномоченный орган) от 18 июля 2024 г. № 628-ПГ, 19 декабря 2023 № 1396-ПГ, 05 июля 2024 № 598-ПГ.

Лот № 1: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения:

— Нежилое помещение (цокольный этаж), общей площадью 485,4 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая дача, д. 52 кадастровый номер 50:22:0050102:9025.

Начальная цена Лота № 1: 31 234 636 (Тридцать один миллион двести тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) руб. с учетом НДС.

Шаг повышения начальной цены Лота № 1: 312 246,36 (триста двенадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 36 копеек.

Лот № 2: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения:

— Нежилое здание, склад общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Ковровый, кадастровый номер 50:22:0050203:9431

Начальная цена Лота № 2: 4 566 990 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) руб. с учетом НДС.

Шаг повышения начальной цены Лота № 2: 45 669,90 (сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 90 копеек.

Лот № 3: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения:

— Нежилое здание, общей площадью 146,5 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д. 16 кадастровый номер 50:22:0050101:6755

Начальная цена Лота № 3: 10 262 399 (Десять миллионов двести шестьдесят две тысячи триста девяносто девять) руб. с учетом НДС.

Шаг повышения начальной цены Лота № 3: 102 623,99 (сто две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 99 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников, состоится: 30.08.2023 г. в 12:00, в электронной форме на сайте https://auction.com.ru оператора электронной площадки «ВЭТЭ»

Заявка должна соответствовать ГК РФ и принимается в электронном виде с 01.08.2024 г. 10:00 по 25.08.2024 г. 10:00 на сайте https://auction.com.ru. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на ЭТП «ВЭТЭ», сайт https://auction.com.ru, выполнившие требования регламента площадки и представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Размер задатка: 100% (сто) от начальной цены лота. Задаток вносится в сроки приема заявок на счет ООО «Меридиан» (ИНН: 6134011005 КПП: 613401001 ОГРН: 1076134000634 Р/С 40702810400100002434 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» ОАО «ОТП-БАНК» Г. ГУКОВО К/С 30101810345376015327 БИК 046015327, назначение: № торговой процедуры, № лота в сроки приема заявок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, непреодолимой силы.

Порядок возврата задатка: задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, указанном для возврата задатков участникам аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по заявлению на возврат, написанного участником аукциона. Возврат суммы задатка осуществляется путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в заявлении на возврат, при этом сумма банковских расходов, возникающих при возврате задатка в банке, обслуживающем счет, несет участник аукциона путем удержания банковской комиссии из суммы задатка согласно расценкам банка.

Победителем аукциона признается Участник, который предложил наибольшую цену за право на заключение договора купли-продажи земельного участка (годовой размер арендной платы).

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи должен быть подписан не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет».

Победитель в течение 10 (десяти) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.