ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:28:0010456:2374, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41а, кв. 19. П.186-ПОТ от 19.03.25. Собств: Николаев М.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 190 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 45,3 кв.м., к/н: 50:28:0010567:4841, адрес: МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 58 а, кв. 40. П.188-ПОТ от 19.03.25. Собств: Кравчук Э.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 931 300,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:28:0100103:895, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 9 корп. 4, кв. 10. П.194-ПОТ от 19.03.25. Собств: Денисчев Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 647 700,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:28:0050105:2144, адрес: МО, г.о. Домодедово, ул. Творчества, д. 7, кв. 372. П.196-ПОТ от 19.03.25. Собств: Юсупджанов Г.Н. Взыск: АКБ «Азия-Инвест Банк». Цена: 5 742 240,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 58,2 кв.м., к/н: 50:11:0000000:105683, адрес: МО, г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Ленина, д. 2, кв. 43. П.177-ПОТ от 14.03.25. Собств: Каменихина К.Н. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 5 770 400,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 40,3 кв.м., к/н: 50:08:0000000:103877, адрес: МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, дер. Бужарово, д. 20, кв. 16. П.179-ПОТ от 14.03.25. Собств: Элафенди К.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 147 119,10 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 1397 кв.м., к/н: 50:34:0010608:660; Жил. дом, общ.пл. 25,5 кв.м., к/н: 50:34:0010608:921; Хоз.строение или сооруж., общ.пл. 19,3 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1267; Хоз.строение или сооруж., общ.пл. 40,1 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1266; Гараж, общ.пл. 20,6 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1259, адрес: МО, р-н. Коломенский, с. Коробчеево, ул. Парковая, д. 23. П.170-ПОТ от 14.03.25. Собств: Гордей Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 615 600,00 р.



8. Комн., общ.пл. 15,5 кв.м., к/н: 50:45:0040301:568, адрес: МО, г. Королев, пр-зд Воровского, д. 1, кв. 24, ком. 3. П.159-ПОТ от 05.03.25. Собств: Серебряков М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 647 200,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 37 кв.м., к/н: 50:21:0090212:12442, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп. 1, кв. 204. П.163-ПОТ от 05.03.25. Собств: Жаманбалиев Э.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 480 000,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 36,3 кв.м., к/н: 50:21:0090212:10472, адрес: МО, р-н Ленинский, сп. Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный б-р, д/ 6, кв. 86. П.169-ПОТ от 14.03.25. Собств: Митькин В.А. Взыск: Иванов И.С. Цена: 5 760 000,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 51,4 кв.м., к/н: 50:22:0010104:6662, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 17A, кв. 104. П.191-ПОТ от 19.03.25. Собств: Добреля Р.О. Взыск: Лесков И.А. Цена: 12 560 000,00 р.



12. Апартамент, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:20:0010112:4255, адрес: МО, Одинцовский р-н, сп Барвихинское, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, корп. 2, апарт. 43. П.174-ПОТ от 14.03.25. Собств: Мкртчян А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 220 000,00 р.



13. Зем.уч., общ.пл. 825 +/-20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:26, адрес: МО, г.о. Коломна, дер. Якшино, тер. кад. квартала 50-36-0020216, зем. уч. 19. П.184-ПОТ от 19.03.25. Собств: Музыкаев И.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 145 600,00 р.



14. Кв-ра, общ.пл. 40,1 кв.м., к/н: 50:11:0020410:3347, адрес: МО, Красногорский р-н, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 5, кв. 188. П.145-ПОТ от 26.02.25. Собств: Куриная М.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 962 400,00 р.



15. Зем.уч., общ.пл. 666 +/-6 кв.м., к/н: 50:18:0080310:1074, адрес: МО, Можайский р-н, в запад. части кад. квартала 50:18:0080310. П.192-ПОТ от 19.03.25. Собств: Тарасов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 136 000,00 р.



16. Кв-ра, общ.пл. 45,6 кв.м., к/н: 50:27:0000000:65419, адрес: МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, пос. Подольской машин.-испыт. станции, д. 3, кв. 74. П.183-ПОТ от 14.03.25. Собств: Романцева Ю.В. Взыск: АО «ТБанк». Цена: 3 812 670,40 р.



17. Кв-ра, общ.пл. 20 кв.м., к/н: 50:10:0060122:717, адрес: МО, г. Химки, ул. Гоголя, д. 14, кв. 129. П.161-ПОТ от 05.03.25. Собств: Костюк А.Б. Взыск: АО Банк «Дом.РФ». Цена: 2 800 800,00 р.



18. Кв-ра, общ.пл. 69,5 кв.м., к/н: 50:10:0080203:453, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская, квартал 1, д. 10, кв. 28. П.165-ПОТ от 05.03.25. Собств: Прищепа И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 105 600,00 р.



19. Зем.уч., общ.пл. 10 160 +/-24 кв.м., к/н: 50:20:0041411:4744, адрес: МО, Одинцовский р-н, гп Большие Вяземы, д. Малые Вяземы. П.181-ПОТ от 14.03.25. Собств: ООО «Альянс М». Взыск: Бромберг М.Б. Цена: 49 691 584,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 76,1 кв.м., к/н: 50:21:0030210:4959, адрес: МО, р-н Ленинский, д. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 11, кв. 164. П.54-ПОТ от 23.12.24. Собств: Алиев И.А. Оглы. Взыск: ООО СФО «Азимут». Цена: 8 326 600,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 63,7 кв.м., к/н: 50:22:0010105:31202, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Барыкина, д.3, кв.58. П.127-ПОТ от 19.02.25. Собств: Потокина М.А. Взыск: ПАО Банк «АК Барс». Цена: 6 125 440,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:12773, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 21, кв. 45. П.129-ПОТ от 19.02.25. Собств: Елисеев В.Ю., Елисеева И.Ю. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 6 197 772,96 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 72,9 кв.м., к/н: 50:22:0040602:6055, адрес: МО, го Люберцы, пос. Мирный, мкр. Мирный, ул. Рязанская, д. 3, кв. 173. П.136-ПОТ от 19.02.25. Собств: Фадеев А.В., Фадеева Г.Н. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 7 106 000,00 р.



5. Кв-ра общ.пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:160570, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 30, кв. 31. П.21-ПОТ от 10.12.24. Собств: Дондалова Н.А. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 4 760 000,00 р.



6. Жил. дом, общ.пл. 161,0 кв.м., к/н: 50:17:0021804:469; Зем. уч., общ.пл. 1200,00 +/-24 кв.м., к/н: 50:17:0021804:375. Адрес: МО, г.о. Павловский Посад, д. Назарьево, пр-зд Спортивный, д. 4. П.17-ПОТ от 10.12.24. Собств: Турукин А.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 118 317,30 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 37 кв.м., к/н: 50:05:0070706:1114, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 2а, кв. 17. П.130-ПОТ от 19.02.25. Собств: Магомедов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 989 560,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. 5/16 долей на кв-ру, общ.пл. 86,7 кв.м., к/н: 50:12:0101401:3064, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 49, корп. 3, кв. 69. П.104-ПОТ от 05.02.25. Собств: Кульбарисов Р.Р. Взыск: Лабудзинский С.Е. Цена: 2 975 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.