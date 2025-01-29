ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.02.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 76,1 кв.м., к/н: 50:21:0030210:4959, адрес: МО, р-н Ленинский, д. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 11, кв. 164. П.54-ПОТ от 23.12.24. Собств: Алиев И.А. Оглы. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 9 796 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 33,7 кв.м., к/н: 50:38:0040115:647, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Авдеево, д. 48, кв. 2. П.81-ПОТ от 22.01.25. Собств: Сорокин И.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 894 613,60 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:45:0040938:274, адрес: МО, г. Королев, ул. Горького, д. 12А, кв. 123. П.37-ПОТ от 13.12.24. Собств: Власкин Р.С. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 4 460 000,00 р.



4. Зем. Уч., общ.пл. 1394 +/-13 кв.м, к/н: 50:14:0030410:630; Жил. дом, общ.пл. 273,1 кв.м, к/н: 50:14:0030410:769. Адрес: МО, Щелковский р-н, п. Образцово, ул. Спортивная, д. 27. П.78-ПОТ от 22.01.25. Собств: Смирнова Т.А. Взыск: Кушаев Р.Б. Цена: 20 681 098,40 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:14:0050303:1894, адрес: МО, г. Щелково, Фряновское ш., д. 70, кв. 31. П.70-ПОТ от 22.01.25. Собств: Решетин В.В. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 4 800 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 52,5 кв.м., к/н: 50:57:0000000:5589, адрес: МО, г. Коломна, пр-кт Окский, д. 28, кв. 5. П.73-ПОТ от 22.01.25. Собств: Ушакова Н.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 810 400,00 р.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра общ.пл. 61,3 кв.м., к/н: 50:20:0041306:2516, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы, ш. Петровское, д. 7, кв. 37. П.22-ПОТ от 10.12.24. Собств: Горбачева Т.В. Взыск: Люляев К.Ю. Цена: 5 033 360,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 308,6 кв.м., к/н: 50:13:0010333:2361; Зем. Уч., общ.пл. 2000 +/- 31 кв.м., к/н: 50:13:0010333:547. Адрес: МО, Пушкинский р-н, Папертники-2, д. 177. П.10-ПОТ от 10.12.24. Собств: Абрамян Р.Е. Взыск: Даниелян Г.Ш. Цена: 16 929 756,00 р.



3. Кв-ра общ.пл. 57,6 кв.м., к/н: 50:58:0000000:9206, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Декабристов, д. 1, кв. 55. П.9-ПОТ от 10.12.24. Собств: Сагнибеда Е.О. Взыск: АО «Банк Дом.РФ». Цена: 3 780 800,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.02.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра общ.пл. 36,0 кв.м., к/н: 50:11:0000000:78721, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Жукова д.1, кв. 46. П.7-ПОТ от 10.12.24. Собств: Иловайский С.Б. Взыск: Корнеев Д.Ю. Цена: 3 910 000,00 р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.