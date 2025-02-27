ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 63,7 кв.м., к/н: 50:22:0010105:31202, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Барыкина, д.3, кв.58. П.127-ПОТ от 19.02.25. Собств: Потокина М.А. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 7 206 400,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:12773, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 21, кв. 45. П.129-ПОТ от 19.02.25. Собств: Елисеев В.Ю., Елисеева И.Ю. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 7 291 497,60 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 72,9 кв.м., к/н: 50:22:0040602:6055, адрес: МО, го Люберцы, пос. Мирный, мкр. Мирный, ул. Рязанская, д. 3, кв. 173. П.136-ПОТ от 19.02.25. Собств: Фадеев А.В., Фадеева Г.Н. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 8 360 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 37 кв.м., к/н: 50:05:0070706:1114, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 2а, кв. 17. П.130-ПОТ от 19.02.25. Собств: Магомедов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 693 600,00 р.

Из. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 70,5 кв.м., к/н: 50:22:0050203:4365, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 6, кв. 4. П.87-ПОТ от 29.01.25. Собств: Ибрагимов Н.Т. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 995 560,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:26:0100203:945, адрес: МО, Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Льва Толстого, д.19/18, кв.1. П.85-ПОТ от 29.01.25. Собств: Филиппенко А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 493 610,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:20:0090308:634, адрес: МО, Одинцовский р-н, с.п. Никольское, пос.сан.им. Герцена, д. 14, кв.3. П.108-ПОТ от 05.02.25. Собств: Шестернёва О.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 814 798,28 р.



4. Комната, общ.пл. 15,5 кв.м., к/н: 50:17:0000000:48427, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 22, кв. 22, ком. 3. П.99-ПОТ от 05.02.25. Собств: Широченко И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 397 230,84 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:32:0000000:28266, адрес: МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Ленина, д. 24, кв. 6. П.90-ПОТ от 29.01.25. Собств: Гуров А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 618 680,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.