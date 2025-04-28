ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 13.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 15.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:11:0010417:9198, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Авангардная, д.8, кв.599. П. 238-ПОТ от 10.04.25. Собств: Жукова Е.А. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 8 200 000,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 307,6 кв.м., к/н: 50:41:0000000:2397, Зем.уч., общ.пл. 950,0 кв.м., к/н: 50:41:0010302:1. Адрес: МО, г. Лобня, ул. Советская, д. 38А. П.237-ПОТ от 10.04.25. Собств: Матевосян С.А. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 22 624 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:22:0040602:4960, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, кв. 79. П.258-ПОТ от 17.04.25. Собств: Корубко К.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 545 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:43:0030102:325, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.21 кв.43. П.239-ПОТ от 10.04.25. Собств: Федорова О.А. Взыск: АО «Дом.РФ». Цена: 2 887 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Право треб. на кв-ру, планир.пл. 25,68 кв.м., этаж 15, секция 3, д. №6.2, кв. 338, адрес: МО, Домодедовский р-н, с. Ям, ЖК «Прибрежный парк» (ДУ № ЯМ-3/6.2/338-394636401И от 30.07.2022 г., к/н з/у: 50:28:0070228:1405); . П.207-ПОТ от 27.03.25. Собств: Трофимова В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 988 880,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 61,4 кв.м., к/н: 50:12:0070322:1563, адрес: МО, г. Мытищи, дер. Пирогово, ул. Ильинского, д. 3, кв. 99. П.173-ПОТ от 14.03.25. Собств: Ляпина М.Н. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 5 321 680,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 10 160 +/-24 кв.м., к/н: 50:20:0041411:4744, адрес: МО, Одинцовский р-н, гп Большие Вязёмы, д. Малые Вяземы. П.181-ПОТ от 14.03.25. Собств: ООО «Альянс М». Взыск: Бромберг М.Б. Цена: 42 237 846,91 р.

Место приема заявок: ЭТП Фабрикант: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 13.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 15.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:32912, адрес: МО, г. Королев, ул. Садовая, д. 7, кв. 43. П.240-ПОТ от 10.04.25. Собств: Хряпак П.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 424 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:22:0010109:14412, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 28/1, кв 199. П.250-ПОТ от 17.04.25. Собств: Маслова М.В. Взыск: ООО «Гольфстрим-Р». Цена: 5 744 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:568. Адрес: МО, Можайский район. П.244-ПОТ от 10.04.25. Собств: Саакян Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 321 300,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 46,0 кв.м., к/н: 50:17:0000000:34880, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 11, кв. 6. П.254-ПОТ от 17.04.25. Собств: Наговицина Ю.Н. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 3 482 090,40 р.

Изв. 4. Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Комн., общ.пл. 15,5 кв.м., к/н: 50:45:0040301:568, адрес: МО, г. Королев, пр-зд Воровского, д. 1, кв. 24, ком. 3. П.159-ПОТ от 05.03.25. Собств: Серебряков М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 400 120,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 825 +/-20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:26, адрес: МО, г.о. Коломна, дер. Якшино, тер. кад. квартала 50-36-0020216, зем. уч. 19. П.184-ПОТ от 19.03.25. Собств: Музыкаев И.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 123 760,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 45,6 кв.м., к/н: 50:27:0000000:65419, адрес: МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, пос. Подольской машинно-испытательной станции, д. 3, кв. 74. П.183-ПОТ от 14.03.25. Собств: Романцева Ю.В. Взыск: АО «ТБанк». Цена: 3 240 769,84 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 59 кв.м., к/н: 50:09:0000000:115183, адрес: МО, Солнечногорский р-н, п. Санаторий Мцыри, д. 1, кв. 63. П.141-ПОТ от 26.02.25. Собств: Ландарь Л.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 2 679 200,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 55,5 кв.м., к/н: 50:31:0040501:5749, адрес: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 16, кв. 31. П.206-ПОТ от 27.03.25. Собств: Хромцова Е.Е. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 3 995 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 42,3 кв.м., к/н: 50:31:0040506:239, адрес: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 7/16, кв. 29. П.209-ПОТ от 27.03.25. Собств: Хуснутдинова А.Ф. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 373 700,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.