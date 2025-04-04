ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 17 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 15.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 17.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 52,6 кв.м., к/н: 50:29:0020102:1878, адрес: МО, Воскресенский р-н, им. Цюрупы г/п, рп. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. 12, кв. 54. П.210-ПОТ от 27.03.25. Собств: Глубоков А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 156 200,00 р.



2. Право треб. на кв-ру, планир.пл. 25,68 кв.м., этаж 15, секция 3, д. №6.2, кв. 338, адрес: МО, Домодедовский р-н, с. Ям, ЖК «Прибрежный парк» (ДУ № ЯМ-3/6.2/338-394636401И от 30.07.2022 г., к/н з/у: 50:28:0070228:1405). П.207-ПОТ от 27.03.25. Собств: Трофимова В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 692 800,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 52,5 кв.м., к/н: 50:52:0010103:437, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Федотова, д. 17, кв. 69. П.203-ПОТ от 27.03.25. Собств: Ярошевич В.В. Взыск: ПАО АКБ «Держава». Цена: 5 848 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 61,4 кв.м., к/н: 50:12:0070322:1563, адрес: МО, г. Мытищи, дер. Пирогово, ул. Ильинского, д. 3, кв. 99. П.173-ПОТ от 14.03.25. Собств: Ляпина М.Н. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 6 260 800,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 59 кв.м., к/н: 50:09:0000000:115183, адрес: МО, Солнечногорский р-н, п. Санаторий Мцыри, д. 1, кв. 63. П.141-ПОТ от 26.02.25. Собств: Ландарь Л.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 152 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 55,5 кв.м., к/н: 50:31:0040501:5749, адрес: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 16, кв. 31. П.206-ПОТ от 27.03.25. Собств: Хромцова Е.Е. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 4 700 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 42,3 кв.м., к/н: 50:31:0040506:239, адрес: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 7/16, кв. 29. П.209-ПОТ от 27.03.25. Собств: Хуснутдинова А.Ф. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 322 000,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 72,1 кв.м., к/н: 50:20:0041411:6191, адрес: МО, г. Одинцово, д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, д. 7, кв. 120. П.143-ПОТ от 26.02.25. Собств: Кучерявенко Д.В. Взыск: АО «НС Банк». Цена: 5 459 550,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:45525, адрес: МО, Щелковский р-н, рп Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 3, кв. 123. П.142-ПОТ от 26.02.25. Собств: Азамова Г.С. Взыск: АО «Дом.РФ» Цена: 1 713 506,84 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.