ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 2 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 30.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 02.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Квартира, общ. пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:11:0020214:1393, адрес: МО, Красногорский р-н, с/п Отрадненское, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3, кв. 14. П.605-ПОТ от 09.09.25. Собств: Дьяконов Д.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 795 200,00 р.



2. Квартира, общ. пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:11:0010401:7699, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18, корп.1, кв. 71. П.616-ПОТ от 09.09.25. Собств: Рахматиллаева Г.Р. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 560 800,00 р.



3. Квартира, общ. пл. 78,2 кв.м., к/н: 50:22:0050201:2048, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 1, корп. 1, кв. 20. П.588-ПОТ от 02.09.25 г. Собств: Гасанова С.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 11 052 537,60 р.



4. Зем. участок, общ. пл. 927 +/- 11 кв.м., к/н: 50:18:0050410:359, адрес: МО, Можайский р-н, участок расположен в центральной части кадастрового квартала 50:18:0050410. П.610-ПОТ от 09.09.25. Собств: Муртузова Ж.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 213 300,00 р.



5. Жилой дом, общ. пл. 140,7 кв.м., к/н: 50:26:0130502:1297; Зем. уч., общ. пл. 808 +/- 10 кв.м., к/н: 50:26:0130502:247, адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Могутово, тер. СНТ «Ветераны Войны», д. 167. П.596-ПОТ от 02.09.25. Собств: Гусейн-Заде Э.Н. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 527 200,00 р.



6. Квартира, общ. пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:49:0000000:3451, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 20, кв. 37. П.609-ПОТ от 09.09.25. Собств: Скворцова О.С. Взыск: ООО «Мосхлебтранс». Цена: 6 800 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жилой дом, общ. пл. 292,4 кв.м., к/н: 50:03:0050380:10402; Зем. уч., общ. пл. 2294 кв.м., к/н: 50:03:0050380:919. Адрес: МО, г.о. Клин, деревня Алексейково, территория СНТ «Алешкино-2», д. 214. П.560-ПОТ от 15.08.25. Собств: Каушаките И. Взыск: Сесявин Е.А. Цена: 16 615 120,00 р.



2. Квартира, общ.пл. 34,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:70346; Адрес: МО, г. Подольск, ул. Генерала Варенникова, д. 4, кв. 402. П.502-ПОТ от 21.07.25. Собств: Катанов Ю.И. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 4 164 320,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 771 +/-10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:789, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., село Бужаниново. П.565-ПОТ от 15.08.25. Собств: Сулейманов Э.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 307 530,00 р.



4. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0040231:14, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Мишутинский, в р-не д. Бубяково, СНТ «Содружество», уч.№ 23. П.551-ПОТ от 08.08.25. Собств: Платонов С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 588 200,00 р.



5. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4722, адрес: МО, г. Серпухов, д. Акулово. П.541-ПОТ от 08.08.25. Собств: Гладкая А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 265 880,00 р.



6. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4299, адрес: МО, г. Серпухов, д. Акулово. П.545-ПОТ от 08.08.25. Собств: Абрамов Д.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 387 600,00 р.



7. Квартира, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:58:0040404:1005, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Подольская, д. 109, кв. 60. П.564-ПОТ от 15.08.25. Собств: Белоусова М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 032 800,00 р.



8. Квартира, общ.пл. 43,4 кв.м., к/н: 50:09:0070101:5954, адрес: МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, д. 8, кв. 10. П.472-ПОТ от 08.07.25. Собств: Салтан Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 393 623,04 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 30.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 02.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Квартира, общ. пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:22:0010213:6858, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 20, кв. 6. П.592-ПОТ от 02.09.25. Собств: Кокорхоева М.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 437 229,00 р.



2. 1/2 доли в праве собственности на квартиру, общ. пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:48:0000000:7562. Адрес: МО, г. Реутов, ул. Калинина, д. 8, кв. 51. П.540-ПОТ от 05.08.25. Собств: Алешина К.С. Взыск: Каркачев П.П. Цена: 3 200 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-5 кв.м., к/н: 50:06:0070506:457. Адрес: МО, Шаховской р-н. П.533-ПОТ от 05.08.25. Собств: Баширова П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 124 695,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.