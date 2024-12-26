ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 21 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПОТ» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 17.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра общ.пл. 57,6 кв.м., к/н: 50:58:0000000:9206, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Декабристов, д. 1, кв. 55. П.9-ПОТ от 10.12.24. Собств: Сагнибеда Е.О. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 4 448 000,00 р.



2. Жилой дом, общ.пл. 308,6 кв.м., к/н: 50:13:0010333:2361; Земельный участок, общ.пл. 2000 +/- 31 кв.м., к/н: 50:13:0010333:547. Адрес: МО, Пушкинский р-н, Папертники-2, д. 177. П.10-ПОТ от 10.12.24. Собств: Абрамян Р.Е. Взыск: Даниелян Г.Ш. Цена: 19 917 360,00 р.



3. Кв-ра общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:48:0000000:24345, адрес: МО, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 30, кв. 7. П.14-ПОТ от 10.12.24. Собств: Фомин О.Ю., Фомина Л.О. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 440 000,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 161,0 кв.м., к/н: 50:17:0021804:469; Зем. уч., общ.пл. 1200,00 +/-24 кв.м., к/н: 50:17:0021804:375. Адрес: МО, г.о. Павловский Посад, д. Назарьево, пр-зд Спортивный, д. 4. П.17-ПОТ от 10.12.24. Собств: Турукин А.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 492 138,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 61,0 кв.м., к/н: 50:16:0302010:3342, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова, д. 4, кв. 194. П.18-ПОТ от 10.12.24. Собств: Евдокимов А.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 880 800,00 р.



6. Кв-ра общ.пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:160570, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 30, кв. 31. П.21-ПОТ от 10.12.24. Собств: Дондалова Н.А. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 5 600 000,00 р.



7. Кв-ра общ.пл. 61,3 кв.м., к/н: 50:20:0041306:2516, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы, ш. Петровское, д. 7, кв. 37. П.22-ПОТ от 10.12.24. Собств: Горбачева Т.В. Взыск: Люляев К.Ю. Цена: 5 921 600,00 р.



8. Жил. дом, общ.пл. 275,6 кв.м., к/н: 50:30:0050304:192; Нежил здание (Сарай) общ.пл. 288,1 кв.м., к/н: 50:30:0050304:197; Нежил. здание (Сарай) общ.пл. 170,1 кв.м., к/н: 50:30:0050304:195; Зем. уч., общ.пл. 3000,00 кв.м., к/н: 50:30:0050304:90. Адрес: МО, Егорьевский р-н, сп. Юрцовское, д. Крехтино, д. 23. П.19-ПОТ от 10.12.24. Собств: Подоплелов С.Л. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 926 526,50 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 17.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра общ.пл. 36,0 кв.м., к/н: 50:11:0000000:78721, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Жукова д.1, кв. 46. П.7-ПОТ от 10.12.24. Собств: Иловайский С.Б. Взыск: Корнеев Д.Ю. Цена: 4 600 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.