ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 21 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 17.10.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 21.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 8088 кв.м., к/н: 50:04:0270406:29; Нежил. здание (производ. корпус №1), общ. пл. 2038 кв.м., к/н: 50:04:0270406:112 (д. 21, корп.3); Нежил. здание (склад, навес для сырья), общ. пл. 620 кв.м., к/н: 50:04:0270408:54 (д.21, корп.10); Нежил. здание (производ. корпус №3), общ. пл. 666,9 кв.м., к/н: 50:04:0270406:115 (д.21, корп.4); Нежил. пом. (часть здания-пождепо), общ. пл. 217,1 кв.м., к/н: 50:04:0270406:227 (д.21, корп.9, пом.3-10); Нежил. пом., общ. пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:04:0270406:231 (д.21, корп.9, пом.11,23); Нежил. здание (производ. корпус №2), общ. пл. 366,3 кв.м., к/н: 50:04:0270406:220 (д.21, корп.6). Адрес: МО, Дмитровский р-н, пос. Деденево, ул. Набережная, д.21. П.635-ПОТ от 23.09.25. Собств: Крамаренко Д.С. Взыск: ООО «Полиолефин-Торг». Цена: 50 500 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 608 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1449, адрес: МО, го. Домодедово, с. Введенское. П.648-ПОТ от 29.09.25. Собств: Гусейнов М.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 552 600,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11487, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.649-ПОТ от 29.09.25. Собств: Енокян З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 746 400,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:30:0000000:4746; Зем. уч., общ. пл. 2600,0 кв.м., к/н: 50:30:0050306:499. Адрес: МО, Егорьевский р-н, с. Починки, ул. 8 Марта, д. 37. П.626-ПОТ от 15.09.25. Собств: Рыжов А.Б., Мышковская Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 062 000,00 р.

5. Жил. дом, общ. пл. 119,7 кв.м., к/н: 50:21:0090203:674; Зем. уч., общ. пл. 930 кв.м., к/н: 50:21:0090203:380. Адрес: МО, Ленинский р-н, д Суханово, уч 2-1. П.660-ПОТ от 29.09.25. Собств: Архипова Е.Ю. Взыск: АО АКБ «Банк на Красных Воротах». Цена: 9 398 919,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 58,9 кв.м., к/н: 50:22:0000000:28535, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 11, корп. 2, кв. 9. П.659-ПОТ от 29.09.25. Собств: Хатунцев Г.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 348 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 29,6 кв.м., к/н: 50:24:0020209:453, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Дрезна, пр. Центральный, д. 4Б, кв. 37. П.636-ПОТ от 23.09.25. Собств: Маркина Е.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 980 000,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:27:0020520:735, адрес: МО, Подольский р-н, д. Федюково, ул. Строителей, д. 17, кв. 67. П.632-ПОТ от 23.09.25. Собств: Мосяков Н.В. Взыск: КПК «Фонд ипотеч. Кредит.». Цена: 6 146 400,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 44,2 кв.м., к/н: 50:55:0000000:43251, адрес: МО, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 128. П.641-ПОТ от 23.09.25. Собств: Багирзада Р.О. оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 427 200,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:66664, адрес: МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 54А, кв. 20. П.642-ПОТ от 23.09.25. Собств: Измайлова Е.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 003 186,40 р.

11. Зем. участок, общ. пл. 605 +/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1331, адрес: МО, Раменский р-н, с/п. Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.638-ПОТ от 23.09.25. Собств: Алыев Т.Т. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 254 400,00 р.

12. Зем. участок, общ. пл. 697 +/-18 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2599, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П.655-ПОТ от 29.09.25. Собств: Горин С.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 695 200,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 36,0 кв.м., к/н: 50:05:0040123:1095, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 7, кв. 20. П.637-ПОТ от 23.09.25. Собств: Говдерчак О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 085 600,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:05:0120146:459, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, пгт. Скоропусковский, д. 6, кв. 30. П.640-ПОТ от 23.09.25. Собств: Карпов И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 238 400,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:58:0040403:1386, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Российская, д. 38а, кв. 19. П.633-ПОТ от 23.09.25. Собств: Максимова И.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 975 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 78,2 кв.м., к/н: 50:22:0050201:2048, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 1, корп. 1, кв. 20. П.588-ПОТ от 02.09.25 г. Собств: Гасанова С.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 394 656,96 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:49:0000000:3451, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 20, кв. 37. П.609-ПОТ от 09.09.25. Собств: Скворцова О.С. Взыск: ООО «Мосхлебтранс». Цена: 5 780 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 17.10.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 21.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:22:0010213:6858, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 20, кв. 6. П.592-ПОТ от 02.09.25. Собств: Кокорхоева М.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 021 644,65 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.