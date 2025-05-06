ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 20.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 22.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:04:0190306:906. Адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Куликовское, с. Куликово, ул. Свободы, уч. 60а. П.269-ПОТ от 24.04.25. Собств: Макаров А.В. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 488 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 22.14 кв.м., к/н: 50:04:0190306:905. Адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Куликовское, с. Куликово, ул. Свободы, уч. 60б. П.269-ПОТ от 24.04.25. Собств: Макаров А.В. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 488 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 51,8 кв.м., к/н: 50:45:0040821:1595, адрес: МО, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 38, кв. 96. П.261-ПОТ от 24.04.25. Собств: Пименова М.А. Взыск: Чарушин А.В. Цена: 4 000 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 48,2 кв.м., к/н: 50:20:0041307:3389, адрес: МО, Одинцовский р-н, рп. Большие Вяземы, ул. Станционная, д. 14, кв. 2. П.263-ПОТ от 24.04.25. Собств: Чередниченко М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 138 400,00 р.



5. Жил. дом, общ.пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:58:0100506:204; Зем.уч., общ.пл. 603 кв.м., к/н: 50:58:0100506:83; Зем.уч., общ.пл. 84 кв.м., к/н: 50:58:0100506:84. Адрес: МО, г. Серпухов, ул. Селецкая, д. 68. П.272-ПОТ от 24.04.25. Собств: Новиков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 452 880,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 52,5 кв.м., к/н: 50:52:0010103:437, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Федотова, д. 17, кв. 69. П.203-ПОТ от 27.03.25. Собств: Ярошевич В.В. Взыск: ПАО АКБ «Держава». Цена: 4 970 800,00 р.



2. Пом. № М08.2.06, общ.пл. 15,4 кв.м., к/н: 50:11:0010416:6459, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 11, пом. М08.2.06. П.213-ПОТ от 27.03.25. Собств: Сысоев Д.А. Взыск: Аулов В.В. Цена: 1 190 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 49,3 кв.м., к/н: 50:17:0011505:46, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 35а, кв. 43. П.218-ПОТ от 03.04.25. Собств: Нигай П.И., Шаромова А.В. Взыск: АО «Банк Акцепт». Цена: 2 685 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП Фабрикант: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 20.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 22.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 52,1 кв.м., к/н: 50:12:0100705:10849, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 1, корп. 1, кв. 210. П.268-ПОТ от 24.04.25. Собств: Гурин П.В. Взыск: ООО «Бизнес Инвестиции». Цена: 7 158 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 450 +/-186 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1438, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.262-ПОТ от 24.04.25. Собств: Арбузова С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 192 800,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:46:0000000:18323, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 20, кв. 4. П.266-ПОТ от 24.04.25. Собств: Пименов М.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 072 800,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.