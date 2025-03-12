ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 24.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 26.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв.1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 72,1 кв.м., к/н: 50:20:0041411:6191, адрес: МО, г. Одинцово, д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, д. 7, кв. 120. П.143-ПОТ от 26.02.25. Собств: Кучерявенко Д.В. Взыск: АО «НС Банк». Цена: 6 423 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:14:0000000:45525, адрес: МО, Щелковский р-н, рп Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 3, кв. 123. П.142-ПОТ от 26.02.25. Собств: Азамова Г.С. Взыск: АО «Дом.РФ» Цена: 2 015 890,40 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:11:0000000:98206, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 14, кв. 69. П.115-ПОТ от 11.02.25. Собств: Маматова С.Р. Взыск: ПАО АКБ Абсолют банк. Цена: 4 039 880,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 61,3 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1129, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 1, кв. 124. П.100-ПОТ от 05.02.25. Собств: Прохоренко О.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 030 342,32 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 24.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 26.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 750 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10045, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.140-ПОТ от 26.02.25. Собств: Гончаров Е.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 400 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Нежил. сооруж. газопровод низкого давления с газорегулят. пунктом протяж. 0,543 км, к/н: 50:47:0000000:3734. Адрес: МО, г. Орехово-Зуево, проезд Огородный 2-й. П.106-ПОТ от 05.02.25. Собств: Иванов С.Ф. Взыск: Ярлыкова О.М. Цена: 1 275 391,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.