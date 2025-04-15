ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:07:0000000:15842, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Школьная, д. 4, кв. 34. П.211-ПОТ от 27.03.25. Собств: Шишелина В.Н. Взыск: ООО «Долговой консультант». Цена: 3 800 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 38,0 кв.м., к/н: 50:11:0010209:799, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 65. П.190-ПОТ от 19.03.25. Собств: Волков С.П. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 721 949,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 59,2 кв.м., к/н: 50:21:0030210:24300, адрес: МО, г. Видное, ЖК Видный город, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д. 3, корп. 1, кв. 1. П.216-ПОТ от 03.04.25. Собств: Костюков В.Н., Костюкова В.Ю. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 180 800,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 26,0 кв.м., к/н: 50:21:0030210:26375, адрес: МО, г.о. Ленинский д. Жабкино, мкр. Булатниково, д.13, кв.70. П.222-ПОТ от 03.04.25. Собств: Голубева К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 099 485,60 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 58,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:8425, адрес: МО, Ленинский p-он, с/п Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный б-р, д.1, кв.94. П.224-ПОТ от 03.04.25. Собств: Былов И.А., Былова Т.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 985 600,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 93,4 кв.м., к/н: 50:21:0060403:6887, адрес: МО, Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 6, кв. 337. П.227-ПОТ от 03.04.25. Собств: Старовойтова Ю.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 017 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 49,3 кв.м., к/н: 50:17:0011505:46, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 35а, кв. 43. П.218-ПОТ от 03.04.25. Собств: Нигай П.И., Шаромова А.В. Взыск: АО «Банк Акцепт». Цена: 3 159 200,00 р.



8. Помещение № М08.2.06, общ.пл. 15,4 кв.м., к/н: 50:11:0010416:6459, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Согласия, д. 11, пом. М08.2.06. П.213-ПОТ от 27.03.25. Собств: Сысоев Д.А. Взыск: Аулов В.В. Цена: 1 400 000,00 р.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:28:0010456:2374, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41а, кв. 19. П.186-ПОТ от 19.03.25. Собств: Николаев М.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 411 500,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:28:0050105:2144, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Домодедово, ул. Творчества, д. 7, кв. 372. П.196-ПОТ от 19.03.25. Собств: Юсупджанов Г.Н. Взыск: АКБ «Азия-Инвест Банк». Цена: 4 880 904,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1397 кв.м., к/н: 50:34:0010608:660; Жилой дом, общ.пл. 25,5 кв.м., к/н: 50:34:0010608:921; Хоз.строение или сооружение, общ.пл. 19,3 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1267; Хоз.строение или сооруж., общ.пл. 40,1 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1266; Гараж, общ.пл. 20,6 кв.м., к/н: 50:34:0010608:1259, адрес: МО, р-н. Коломенский, с. Коробчеево, ул. Парковая, д. 23. П.170-ПОТ от 14.03.25. Собств: Гордей Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 373 260,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 36,3 кв.м., к/н: 50:21:0090212:10472, адрес: МО, р-н Ленинский, сп. Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный б-р, д/ 6, кв. 86. П.169-ПОТ от 14.03.25. Собств: Митькин В.А. Взыск: Иванов И.С. Цена: 4 896 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 51,4 кв.м., к/н: 50:22:0010104:6662, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 17A, кв. 104. П.191-ПОТ от 19.03.25. Собств: Добреля Р.О. Взыск: Лесков И.А. Цена: 10 676 000,00 р.



6. Кв-ра общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:48:0000000:24345, адрес: МО, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 30, кв. 7. П.14-ПОТ от 10.12.24. Собств: Фомин О.Ю., Фомина Л.О. Взыск: АО «Банк Жилищного Финансирования». Цена: 2 924 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 20 кв.м., к/н: 50:10:0060122:717, адрес: МО, г. Химки, ул. Гоголя, д. 14, кв. 129. П.161-ПОТ от 05.03.25. Собств: Костюк А.Б. Взыск: АО Банк «Дом.РФ». Цена: 2 380 680,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 69,5 кв.м., к/н: 50:10:0080203:453, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская, квартал 1, д. 10, кв. 28. П.165-ПОТ от 05.03.25. Собств: Прищепа И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 589 760,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.