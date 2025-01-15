ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 27.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 79 кв.м., к/н: 50:15:0040701:2428, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 24, кв. 80. П.55-ПОТ от 23.12.24. Собств: Руббо Т.А. Взыск: АО «СМП Банк». Цена: 6 000 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 45,3 кв.м., к/н: 50:04:0020506:1313, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ленина, д. 24, кв. 25. П.65-ПОТ от 27.12.24. Собств: Ушаков Д.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 045 471,40 р.



3. Жил. дом, общ.пл. 78,0 кв.м., к/н: 50:34:0010703:609; Зем. уч., общ.пл. 1292 +/-13 кв.м., к/н: 50:34:0010703:25; адрес: МО, Коломенский р-н, с. Троицкие Озерки, ул. Центральная, д.13. П.57-ПОТ от 27.12.24. Собств: Лейкина В.Ю., Лейкин П.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 481 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 87,7 кв.м., к/н: 50:11:0010203:982, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 55, кв. 8. П.51-ПОТ от 23.12.24. Собств: Самиева А.Ы. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 13 052 391,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 83,2 кв.м., к/н: 50:26:0000000:45309, адрес: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 2, кв. 27. П.56-ПОТ от 27.12.24. Собств: Науменко И.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 263 699,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 27.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:11:0000000:130948, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 8, кв. 297. П.61-ПОТ от 27.12.24. Собств: Григорян Л.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 648 000,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 582,9 кв.м., к/н: 50:20:0000000:280032; Зем. уч., общ.пл. 1485 кв.м., к/н: 50:20:0010512:83; адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Жуковка, ГП-1, д. 19. П.59-ПОТ от 27.12.24. Собств: Бабель Р.М. Взыск: АКБ «Пересвет». Цена: 358 117 213,60 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.