ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 4 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 02.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 04.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1130 +/-12 кв.м., к/н: 50:37:0010202:493, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.296-ПОТ от 12.05.25. Собств: Ишмухаметов Р.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 658 400,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:45:0040603:3042, адрес: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 8, кв. 88. П.303-ПОТ от 12.05.25. Собств: Калинин Ю.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 887 219,20 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:22:0010109:32827, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 16, корп. 2, кв. 259. П.285-ПОТ от 12.05.25. Собств: Адм. Мун. образ. «ГО Люберцы МО». Взыск: АО Инвестторгбанк. Цена: 5 370 400,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:55:0030613:763, адрес: МО, г. Подольск, ул. 43 Армии, д. 15, кв. 64. П.307-ПОТ от 12.05.25. Собств: Ибрагимов Р.Г. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 128 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 54 кв.м., к/н: 50:23:0110205:113, адрес: МО, г. Раменское, ул. Ногина, д. 3, кв. 24. П.287-ПОТ от 12.05.25. Собств: Волкова Н.Е. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 5 483 721,60 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3107, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Ульянинское. П.304-ПОТ от 12.05.25. Собств: Матвеев С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 162 400,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 28,6 кв.м., к/н: 50:09:0020309:259, адрес: МО, Солнечногорский p-он, п. Майдарово, д. 1, кв. 29. П.109-ПОТ от 05.02.25. Собств: Кондрашова М.И. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 2 252 800,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:09:0020506:228, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. санатория Министерства Обороны, д. 77, кв. 27. П.202-ПОТ от 27.03.25. Собств: Ступин Г.Н. Взыск: Ермолаева Е.В. Цена: 3 200 000,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 63,0 кв.м., к/н: 50:10:0010317:4941, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 10, кв.6. П.294-ПОТ от 12.05.25. Собств: Симонян А.Ж. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 589 600,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:10:0060219:219, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, туп. 1-й Первомайский, д. 2, кв. 11. П.297-ПОТ от 12.05.25. Собств: Соломатин Е.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 883 980,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 52,7 кв.м., к/н: 50:14:0050282:222, адрес: МО, г. Щелково, Пролетарский пр-кт, д. 11, кв. 139. П.293-ПОТ от 12.05.25. Собств: Комягина М.А. Взыск: ООО «Бизнес Инвестиции». Цена: 5 671 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:22:0040602:4960, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, кв. 79. П.258-ПОТ от 17.04.25. Собств: Корубко К.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 563 760,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 02.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 04.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 898 +/-21 кв.м., к/н: 50:18:0080116:993, адрес: МО, г.о. Можайский, д. Макарово. П.288-ПОТ от 12.05.25. Собств: Мирзорахимов А.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 368 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:22:0010109:14412, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 28/1, кв 199. П.250-ПОТ от 17.04.25. Собств: Маслова М.В. Взыск: ООО «Гольфстрим-Р». Цена: 4 882 400,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:568. Адрес: МО, Можайский р-н. П.244-ПОТ от 10.04.25. Собств: Саакян Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 273 105,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 46,0 кв.м., к/н: 50:17:0000000:34880, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 11, кв. 6. П.254-ПОТ от 17.04.25. Собств: Наговицина Ю.Н. Взыск: ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Цена: 2 959 776,84 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.