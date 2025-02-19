ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 03.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 05.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:11:0000000:98206, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 14, кв. 69. П.115-ПОТ от 11.02.25. Собств: Маматова С.Р. Взыск: ПАО АКБ Абсолют банк. Цена: 4 752 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жил. дом, общ.пл. 275,6 кв.м., к/н: 50:30:0050304:192; Сарай, общ.пл. 288,1 кв.м., к/н: 50:30:0050304:197; Нежил. здание (Сарай) общ.пл. 170,1 кв.м., к/н: 50:30:0050304:195; Зем. уч., общ.пл. 3000,00 кв.м., к/н: 50:30:0050304:90. Адрес: МО, Егорьевский р-н, сп. Юрцовское, д. Крехтино, д. 23. П.19-ПОТ от 10.12.24. Собств: Подоплелов С.Л. Взыск: АО РСХБ. Цена: 787 547,53 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 52,5 кв.м., к/н: 50:57:0000000:5589, адрес: МО, г. Коломна, пр-кт Окский, д. 28, кв. 5. П.73-ПОТ от 22.01.25. Собств: Ушакова Н.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 388 840,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:11:0000000:130948, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 8, кв. 297. П.61-ПОТ от 27.12.24. Собств: Григорян Л.А. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 3 950 800,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:45:0040938:274, адрес: МО, г. Королев, ул. Горького, д. 12А, кв. 123. П.37-ПОТ от 13.12.24. Собств: Власкин Р.С. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 3 791 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 33,7 кв.м., к/н: 50:38:0040115:647, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Авдеево, д. 48, кв. 2. П.81-ПОТ от 22.01.25. Собств: Сорокин И.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 760 421,56 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 03.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 05.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. 5/16 долей на кв-ру, общ.пл. 86,7 кв.м., к/н: 50:12:0101401:3064, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 49, корп. 3, кв. 69. П.104-ПОТ от 05.02.25. Собств: Кульбарисов Р.Р. Взыск: Лабудзинский С.Е. Цена: 3 500 000,00 р.



2. Нежил. сооруж. газопровод низкого давления с газорег. пунктом, протяж. 0,543 км, к/н: 50:47:0000000:3734. Адрес: МО, г. Орехово-Зуево, проезд Огородный 2-й. П.106-ПОТ от 05.02.25. Собств: Иванов С.Ф. Взыск: Ярлыкова О.М. Цена: 1 500 460,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.