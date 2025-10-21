ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 6 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.10.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 01.11.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 06.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 750 +/-10 кв.м., к/н: 50:04:0271107:138, адрес: МО, Дмитровский р-н, Целеевский с.о., с/т «Журавушка», уч.1. П.674-ПОТ от 03.10.25. Собств: Субботина В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 776 925,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 49,5 кв.м., к/н: 50:04:0020605:463, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 91. П.689-ПОТ от 09.10.25. Собств: ООО «ЛЕНД СТРОЙ». Взыск: АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Цена: 3 312 000,00 р.



3. Кв-ра, общ. пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:08:0000000:75045, адрес: МО, г. Истра, ул. Панфилова, д. 59, кв. 39. П.613-ПОТ от 09.09.25. Собств: Переведенцева Н.В., Переведенцев И.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 698 368,20 р.



4. Зем. участок, общ. пл. 840 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:339, адрес: МО, Можайский р-н, юго-запад. часть кад. кв-ла 50:18:0040101. П.653-ПОТ от 30.09.25. Собств: Нурмагомедова Л.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 120 800,00 р.



5. Зем. уч., общ. пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:605, адрес: МО, Можайский р-н. П.658-ПОТ от 30.09.25. Собств: Бабаев Г.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 265 500,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 44,2 кв.м., к/н: 50:12:0100705:8746, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 4, кв. 4. П.688-ПОТ от 09.10.25. Собств: Маркин С.Н. Взыск: Шалованов В.Г. Цена: 4 900 000,00 р.



7. Помещение, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:20:0020408:933, адрес: МО, г. Одинцово, рп. Новоивановское, ул. Овражная, д. 47а, пом. 15. П.682-ПОТ от 09.10.25. Собств: Малов А.Г. Взыск: ООО «СФО Меркурий». Цена: 5 908 000,00 р.



8. Зем. уч., общ. пл. 1472,5 кв.м., к/н: 50:13:0050107:43, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Калинина, дом 27. П.669-ПОТ от 03.10.25. Собств: Бирлов К.А. Взыск: Климов С.А. Цена: 4 000 000,00 р.



9. Зем. уч., общ. пл. 217,5 кв.м., к/н: 50:13:0050107:45, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Калинина, дом 27. П.669-ПОТ от 03.10.25. Собств: Бирлов К.А. Взыск: Климов С.А. Цена: 800 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 107 404 кв.м., к/н: 50:06:0070401:85, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, у д. Андреевское. П.589-ПОТ от 02.09.25. Собств: Сухачев П.Д. Взыск: ГК АСВ – КУ АО КБ «Унифин». Цена: 4 969 950,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 223 627 кв.м., к/н: 50:06:0070403:232, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, у д. Андреевское. П.589-ПОТ от 02.09.25. Собств: Сухачев П.Д. Взыск: ГК АСВ – КУ АО КБ «Унифин». Цена: 9 541 250,00 р.



3. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:11:0010401:7699, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18, корп.1, кв. 71. П.616-ПОТ от 09.09.25. Собств: Рахматиллаева Г.Р. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 576 680,00 р.



4. Зем. участок, общ. пл. 927 +/- 11 кв.м., к/н: 50:18:0050410:359, адрес: МО, Можайский р-н, участок расположен в центральной части кадастрового квартала 50:18:0050410. П.610-ПОТ от 09.09.25. Собств: Муртузова Ж.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 181 305,00 р.



5. Жилой дом, общ. пл. 140,7 кв.м., к/н: 50:26:0130502:1297; Зем. уч., общ. пл. 808 +/- 10 кв.м., к/н: 50:26:0130502:247, адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Могутово, тер. СНТ «Ветераны Войны», д. 167. П.596-ПОТ от 02.09.25. Собств: Гусейн-Заде Э.Н. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 148 120,00 р.



6. Жилой дом, общ. пл. 328,3 кв.м., к/н: 50:23:0010160:157; Зем. уч., общ. пл. 900,0 кв.м., к/н: 50:23:0010160:45. Адрес: МО, Раменский р-н, с. Зюзино, ул. Вольная, д. 28. П.622-ПОТ от 15.09.25. Собств: Коштура В.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 782 440,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.10.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 01.11.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 06.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 55,7 кв.м., к/н: 50:22:0050102:10433, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 25 корп.1, кв. 634. П.677-ПОТ от 03.10.25. Собств: Зайцев А.С., Зайцева Н.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 087 200,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 65,6 кв.м., к/н: 50:21:0050101:2120, адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, д. 29, кв. 14. П.593-ПОТ от 02.09.25. Собств: Никогосян А.А. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 7 096 575,88 р.



2. 1/2 доли в праве собственности на квартиру, общ. пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:48:0000000:7562. Адрес: МО, г. Реутов, ул. Калинина, д. 8, кв. 51. П.540-ПОТ от 05.08.25. Собств: Алешина К.С. Взыск: Каркачев П.П. Цена: 2 720 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.