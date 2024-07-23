ООО «Прорыв» нарушает Закон о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на принадлежащий ему абонентский номер звонка с рекламой медицинских услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Прорыв» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Прорыв» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Согласно части 2 статьи 18 Закона о рекламе не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).