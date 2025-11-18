ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 04 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –18.11.2025г.

Дата окончания приема заявок –02.12.2025г.

Дата, время проведения торгов –04.12.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:21:0090106:14294, адрес: МО, г/о Ленинский, р/п Дрожжино, ш. Новое, д. 14, кв. 186. П.736-ПТ от 31.10.25. Собств.: Натх С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 285 784,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:64:0020106:2103, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22, кв. 86. П.746-ПТ от 12.11.25. Собств.: Мазина И.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 11 096 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:51:0020201:3924, адрес: МО, г. о. Краснознаменск, г. Краснознаменск, ул. Советская, д. 2, кв. 65. П.750-ПТ от 12.11.25. Собств.: Павлова А.В. Взыск: ООО ИФК Управление активами. Цена: 10 011 200,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 27,4 кв.м., к/н: 50:01:0060363:106, адрес: МО, Талдомский p-он, пгт. Вербилки, ул. Победы, д.23, кв.26. П.757-ПТ от 12.11.25. Собств.: Чугаев А.И. Взыск: ПАО Норвик банк. Цена: 800 000,00р.

5. Жил. дом, общ. пл. 150,3 кв.м., к/н: 50:08:0000000:116737, зем. уч., общ. пл. 760 +/-19 кв.м., к/н: 50:08:0040341:68, адрес: МО, г. о. Истра, терр. СНТ Природа, ул. Лесная, уч.185. П.752-ПТ от 12.11.25. Собств.: Морозов П.П., Морозова Ю.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 848 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 33,9 кв.м., к/н: 50:50:0040214:1666, адрес: МО, Балашиха, мкр. Саввино, ул. Народного Ополчения, д. 8, кв. 243. П.624-ПТ от 05.09.25. Собственник: Тумандейкин Р.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 917 480,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 310 +/-9 кв.м., к/н: 50:15:0011209:118; Жил. дом, общ. пл. 155,5 кв.м., к/н: 50:15:0011209:730, адрес: МО, г. Балашиха, тер. ПК СТ Металлург-1, д.148. П.625-ПТ от 05.09.25. Собственник: Морозов О.В. Взыск: ООО «Служба экономической безопасности Альянс. Цена: 5 950 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 26,10 кв.м., к/н: 50:04:0020605:457, адрес: МО, м.о. Дмитровский, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 86. П.696-ПТ от 08.10.25. Собственник: ООО ЛЕНД СТРОЙ. Взыск: АО Азиатско-Тихоокеанский Банк. Цена: 2 006 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 38 кв.м., к/н: 50:28:0060113:8274, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 14, корп. 2, кв. 155. П.726-ПТ от 24.10.25. Собств.: Грунин И.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 597 200,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 76,8кв.м., к/н: 50:22:0010302:10919, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 6, стр. 1, кв. 465. П.640-ПТ от 19.09.25. Собственник: Некрасов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 728 880,00р.

6. Жил. дом, общ. пл. 159,3 кв.м., к/н: 50:26:0090902:1722; Зем. уч., общ. пл. 1 035 кв.м, к/н: 50:26:0090902:485, адрес: МО, Наро-Фоминский г.о., с.п. Ташировское, у д. Плесенское, территория "Николины озера", д. 201. П.694-ПТ от 08.10.25. Собственник: Васильева О.В. Взыск: Гладкова Л.Н. Цена: 8 500 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 83,80 кв.м., к/н: 50:20:0010336:22783, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, кв. 108. П.709-ПТ от 17.10.25. Собственник: Барабанов А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 8 266 760,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 62.10, к/н: 50:20:0000000:252194, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Успенское, д. ЗЗ, кв.28. П.711-ПТ от 17.10.25. Собственник: Сонин С.Н. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 8 161 700,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 63 кв.м., к/н: 50:20:0070227:11012, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 10, кв. 237. П.720-ПТ от 24.10.25. Собственник: Серяйкина Г.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 540 520,00р.

10. Зем. уч., общ. пл. 1001 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0080503:372, адрес: МО, Сергиево-Посадский муниципальный р- н, в р-не д. Калошино, северо-западная часть к.кв-ла. П.705-ПТ от 17.10.25. Собственник: Костыгинова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 82 960,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:10:0010405:5006, адрес: МО, г. Химки, ул. Пожарского, д. 14, кв.65. П.719-ПТ от 24.10.25. Собственник: Комышева Н.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 067 080,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв.м., к/н: 50:10:0010204:1053, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д.30, кв.32. П.716-ПТ от 24.10.25. Собственник: Александрова М.И. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 3 456 440,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 131,3 кв.м., к/н: 50:18:0090613:1788, Зем. уч. общ. пл. 1000+/- 22 кв.м., к/н: 50:18:0090613:700. Адрес: МО, Можайский г.о., д. Хорошилово, территория ДНП Лесная губерния, ул. Ясная, д.26. П.710-ПТ от 17.10.25. Собственник: Давиташвили М.Т. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 4 148 000,00р.

2. 1/2 доли кв-ры, общ. пл. 46,6 кв.м., к/н: 50:15:0000000:53621, адрес: МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодежная, д. 3, кв. 39. П.613-ПТ от 05.09.25. Собственник: Ширяев А.Н. Взыск: ООО ПКО СЭБ Альянс. Цена: 2 076 176,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tenderactive.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.