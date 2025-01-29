ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.01.2025г.



Дата окончания приема заявок – 11.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –13.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:50:0020307:136, адрес: МО, г. Балашиха, Железнодорожный, ш. Носовихинское, д. 8, кв. 20. П.73-ПТ от 22.01.25. Собств.: Мельников Ю.Н. Взыск: РФ АО «Россельхозбанк» - «1ДРМБ». Цена: 4 676 800,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 52.2 кв.м., к/н 50:09:0000000:122210, адрес: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 45, кв. 18. П. 12-ПТ от 09.12.24. Собств.: Пискунова Н.С. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 3 418 400,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:22:0060107:3418, адрес: МО, г. Люберцы, п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, кор. 5, кв. 65. П.79-ПТ от 22.01.25. Собств.: Нурутдинова А.И. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 3 672 000,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:22:0050101:1676, адрес: МО, г. Котельники, ул. Новая, д. 17а, кв. 94. П.83-ПТ от 22.01.25. Собств.: Акматова Э.К. Взыск: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Цена: 7 386 400,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 48,7 кв.м., к/н: 50:04:0010128:56, адрес: МО, Дмитровский р-он, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, кв. 10. П. 42-ПТ от 23.12.24. Собств.: Ковалев П.Я. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 427 200,00р.



2. Кв-ра, общ.пл. 43 кв.м., к/н: 50:13:0070202:4088, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 12, кв. 204. П. 48-ПТ от 23.12.24. Собств.: Шабашов Д.А. Взыск: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ. Цена: 4 665 480,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.01.2025г.



Дата окончания приема заявок – 11.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –13.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 158,9 кв.м., к/н: 50:64:0000000:3186, адрес: МО, г.о. Люберцы, Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, кв. 531. П.74-ПТ от 22.01.25. Собств.: Казубский С.В. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 24 584 690,00р.



2. 3/5 доли в праве собственности квартиры, общ. пл. 96,8 кв.м., к/н: 50:20:0040904:399, адрес: МО, Одинцовский район, с.п. Успенское, с. Успенское, д. 34, кв. 64. П.59-ПТ от 27.12.24. Собств.: Милаш М.В. Взыск: Стеблин С.В. Цена: 5 744 800,00р.



3. Право требования по договору долевого строительства №95/г2 от 28 марта 2019 года, общ. пл. 69,2 кв.м., адрес: МО, г. Щелково, ул. Центральная, д.16. П.77-ПТ от 22.01.25. Собств.: Карулина Н.Н. Взыск: ООО «ПрогресСервис». Цена: 8 609 378,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем.уч, общ. пл. 1592 кв.м., к/н: 50:03:0050380:598; Жилой дом, общ. пл. 133,9, к/н: 50:03:0050380:3340, адрес: МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, ДНП Среднерусская деревня, д. 3. П. 18-ПТ от 09.12.24. Собств.: Черняк Ю.Е. Взыск: Ломтев О.Н. Цена: 4 250 000,00р.



2. Земельный участок, общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:03:0060231:15, Жилой дом, общ. пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:03:0060231:124, адрес: МО, Клинский район, CHТ «Кадр» д. 15. П. 37-ПТ от 13.12.24. Собств.: Варакин В.Л. Взыск: Егорова В.В. Цена: 2 615 691,40р.



3. Кв-ра, общ. пл. 42.6 кв.м., к/н: 50:45:0030105:1358, адрес: МО, г. Королев, мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 25, кв. 190. П. 30-ПТ от 13.12.24. Собств.: Журба Е.А. Взыск: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 4 827 320,00р.



4. Права требования на оформление в собств. нежилого пом. для временного проживания (апартамента) общ. пл. 35,47 кв.м., на земельном участке с к/н: 50:20:0010112:4961, адрес: МО, Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино, к. 16. П.39-ПТ от 13.12.24. Собств.: Родь Ю.С. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 5 007 520,00р.



5. Здание, общ. пл. 31,6 кв.м., к/н: 50:25:0100112:308; Земельный участок, общ. пл. 714 кв.м., к/н: 50:25:0100112:150, адрес: МО, Шатурский р-н, с/о Харлампеевский, д. Голыгино, д. 78. П. 50-ПТ от 23.12.24. Собств.: Шишкин К.Н. Взыск: ПАО СБЕРБАНК. Цена: 1 244 133,10р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.