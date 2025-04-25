ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 12.05.2025г.



Дата, время проведения торгов –14.05.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-к, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 41 кв.м., к/н: 50:50:0020121:3891, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 34, кв. 76. П. 256-ПТ от 16.04.25. Собств.: Аверина М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 594 400,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:16:0601079:574, адрес: МО, Ногинский р-н, г.п. Старая Купавна, с. Бисерово, мкр. Новое Бисерово-2, д.6, кв.139. П. 251-ПТ от 16.04.25. Собств.: Горбатов Д.В., Горбатова Е.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 783 200,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1050 +/- 2 кв.м., к/н: 50:05:0010512:110, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не ур. Александровка, северо-западная часть кад. кв. 50:05:0010512. П.258-ПТ от 16.04.25. Собств.: Родионова М.Н. Взыск: Сударева Н.В. Цена: 238 153,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:28:0030235:420, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д. 4, кв. 58. П. 214-ПТ от 26.03.25. Собств.: Залесская Т.В. Взыск: Саутин А.Н. Цена: 4 250 000,00р.



2. Жилой дом, общ. пл. 125,7 кв.м., к/н: 50:18:0080310:4991, Зем. уч., общ. пл. 865 кв.м., к/н: 50:18:0080310:859, адрес: МО, Можайский г.о, д. Денисьево, территория некоммерческого товарищества Борисьево, уч. 371. П. 190-ПТ от 19.03.25. Собств.: Сущенко А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 974 600,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:50755, адрес: МО, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 1 кв. 24. П.180-ПТ от 13.03.25. Собств.: Здорнов П.В., Здорнова О. Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 660 273,40р.



4. Жилой дом, общ. пл. 213,7 кв.м., к/н: 50:31:0050325:565; Зем. уч., общ. пл. 746 кв.м., к/н: 50:31:0050325:553, адрес: МО, г.о. Чехов, д. Поповка, ул. Нагорная, д. 24а, строение 2. П. 204-ПТ от 26.03.25. Собств.: Абдулазимов Р.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 771 280,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:49:0010201:2114, адрес: МО, г.о. Звенигород, г. Звенигород, квартал Введенское, д.1Б, кв.370. П. 197-ПТ от 19.03.25. Собств.: Кочевцев А.А., Кочевцева Ю.И. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 885 520,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 127,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:138288, адрес: МО, р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26а, пом. 6. П. 203-ПТ от 26.03.25. Собств.: Мацукатов Н.К. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 17 255 000,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 12.05.2025г.



Дата, время проведения торгов –14.05.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-к, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 15030 +/- 86 кв.м., к/н: 50:39:0020201:109, адрес: МО, Серебряно- Прудский р-н. П. 241-ПТ от 09.04.25. Собств.: Поляков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 042 400,00р.



2. 1/3 доли в праве дол-й собств. на кв-ру, общ. пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:45:0000000:12386, адрес: МО, г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 2 кв. 92. П. 257-ПТ от 16.04.25. Собств.: Богатов Е.Е. Взыск: Гончарова О.В. Цена: 1 493 988,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 804 +/-20 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2040, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 500м. от д. Дятлово по направл. на север, ТСН Заповедное Озеро. П. 146-ПТ от 26.02.25. Собств.: Губин В.Е. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 232 560,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.