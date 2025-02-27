ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 12.03.2025г.



Дата, время проведения торгов –14.03.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной

цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 62,4 кв.м., к/н: 50:15:0010206:819, адрес: МО, р-н Балашихинский, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11, кв. 71. П. 131-ПТ от 19.02.25. Собств.: Гавриленко И.Ю., Гавриленко В.В., Гавриленко Е.В. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 6 989 548,80р.



2. Жилой дом, общ. пл. 83,5 кв.м., к/н: 50:28:0110221:1957; Зем. уч., общ. пл. 785 кв.м., к/н: 50:28:0110221:639, адрес: МО, г. Домодедово, д. Шишкино, тер. Шишкино -3, д. 2. П. 132-ПТ от 19.02.25. Собств.: Карапунарлы В.П. Взыск: ПАО КБ «Центр-инвест». Цена: 5 504 040,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1181 кв.м., к/н: 50:28:0050421:548, адрес: МО, Домодедовский р-н, с. Битягово. П. 134-ПТ от 19.02.25. Собств.: Новгородова Е.П. Взыск: АО «БТА Банк». Цена: 1 074 710,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв. м, к/н: 50:38:0020220:611, адрес: МО, Зарайский р-н, п. Масловский, ул. Центральная, д. 11, кв. 11. П. 133-ПТ от 19.02.25. Собств.: Кузьмина Е.Н. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 1 542 595,20р.



5. Жил. дом, общ. пл. 425,4 кв.м., к/н: 50:08:0040302:789; Зем. уч., общ. пл. 2126 кв.м., к/н: 50:08:0040335:29, адрес: МО, Истринский р-н, с/п. Ермолинское, д. Алексино, ул. Северная, д. 22. П.128-ПТ от 19.02.25. Собств.: Волошина М.Ю. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 42 400 800,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 647 +/- 18 кв.м., к/н: 50:05:0020119:151, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с.о. Шабурновский, в р-не д. Садовниково. П. 127-ПТ от 19.02.25. Собств.: Исунц Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 243 200,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной

цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 36,2 кв.м., к/н: 50:22:0010103:5073, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 5, кв 549. П. 87-ПТ от 28.01.25. Собств.: Рахматуллина З.А. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 120 120,00р.



2. Жил. дом, общ. пл. 175,7 кв.м., к/н: 50:32:0080205:355, Зем. уч., общ. пл. 2000 кв.м., к/н: 50:32:0080205:3, адрес: МО, р-н Серпуховский, д. Большая Городня, ул. Дачная, д. 3. П.88-ПТ от 28.01.25. Собств.: Тихонов А.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 155 760,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 12.03.2025г.



Дата, время проведения торгов –14.03.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной

цены:



1. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жил. пом-е, общ. пл. 53.1 кв.м., к/н: 50:12:0101401:3658, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 47, корп. 2, кв. 51. П. 136-ПТ от 19.02.25. Собств.: Сердюк С.В. Взыск: Рапецкая В.Е. Цена: 2 929 600,00р.



2. 1/2 доля в праве собственности на жил. дом, общ. пл. 53,4 кв.м., к/н: 50:05:0040205:19, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. ОРГРЭС, д. 12. П. 129-ПТ от 19.02.25. Собств.: Щукин А.Н. Взыск: Дударев С.И. Цена: 446 000,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.